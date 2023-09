Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

Teilen

Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim. Weitere Informationen zu unserer Fotoaktion finden Sie auf unserer Themenseite.

1 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

2 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

3 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

4 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

5 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

6 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

7 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

8 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

9 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

10 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

11 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

12 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

13 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

14 / 14 Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim © Der Garten von Manuela Betz aus Mühlheim

Ich möchte mich gerne mit einigen Bildern von unserem chaotischen Garten an Ihrem Fotowettbewerb beteiligen.

Wir leben auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei und haben vor einigen Jahren auf einemTeil des Grundstücks eine Blumenwiese ausgesät. Der größere Teil bestand noch aus Rasen. Im Laufe der Zeit haben sich die blühenden Pflanzen

die grüne Fläche gekapert und jetzt blüht es überall. Wir haben auch Insektenhotels aufgehängt und Reisighaufen aufgeschichtet.

Jetzt haben wir jede Menge tierische Gäste. Vom Feldhasen über Igel, Eichhörnchen und Frosch bis zur Biene. Und jede Menge Vögel.

Meine Eltern bewirtschaften noch ein paar Obst- und Gemüsebeete und die ganze Familie trifft sich in der Gartenhütte oder am Teich zum Grillen oder einfach nur so. Das ist wie Urlaub vor der eigenen Haustür.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit