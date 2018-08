Wir suchen den schönsten Garten in der Region

op-online.de sucht wieder den schönsten Garten aus der Region. Auf den Gewinner wartet ein Gutschein im Wert von 500 Euro für das Pflanzen-Zentrum-Blumenau Fischer in Rodgau. Jetzt bis zum 31. August 2018 beim Foto-Wettbewerb mitmachen!

Es gibt einige versteckte Naturjuwelen in den Städten, es sind Oasen der Erholung für viele Menschen, und jedes Jahr erstrahlen sie unbemerkt von der Öffentlichkeit in neuem Glanz: die liebevoll gepflegten Privatgärten der Bürger. Mit viel Herzblut, Liebe und Arbeit gestalten Millionen von Gartenbesitzern ihre Schreber- und Hausgärten. Ob Gemüseanbau, Zierblumen-Beete, Obstbäume, Sträucher, Gartenteich oder Laube – die Pflege und Instandhaltung eines Gartens erfordert viel Arbeit, doch die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Wir suchen den schönsten Garten der Region. Der Gewinner erhält einen 500 Euro Gutschein für das Pflanzen-Zentrum-Blumenau Fischer in Rodgau. Mitmachen ist denkbar einfach: Schicken Sie uns Bilder Ihres Gartens, wir veröffentlichen diese als Bildergalerie. Ab dem 3. September können unsere Leser und Nutzer abstimmen, welcher Garten der schönste ist. Das Voting endet am 30. September. Unter allen Abstimmenden verlosen wir sechs Eintrittskarten für das Garden Eden in Dietzenbach.

So einfach machen Sie mit:

Unser Gartenwettbewerb startet ab sofort, Teilnehmer können uns ihre Gartenbilder bis Ende August an die Email-Adresse red.online@op-online.de senden – gerne auch in mehreren Etappen. Pro Garten sollten es in der ersten Zusendung mindestens zehn Fotos sein. Der Anhang jeder E-Mail sollte nicht die Größe von 10 MB übersteigen. Außerdem benötigen wir Anschrift und das Einverständnis zum Veröffentlichen. Wenn Sie möchten, schicken Sie uns zudem Tipps, Wissenswertes (zum Beispiel Größe und Besonderheiten des Gartens) oder lustige Anekdoten zu ihrem Garten. Diese werden zur Galerie hinzugefügt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für die Teilnahme am Foto-Wettbewerb zählen nur Bilder aus diesem Jahr und dem eigenen Garten. Viel Spaß und viel Glück!

Gewinner 2017 aus Dietzenbach

Im letzten Jahr gewann Ulrike Berker aus Dietzenbach unseren Gartenwettbewerb. Die Leser von op-online.de hatten den farbenfrohen Garten unter rund 50 Bildergalerien als schönste Anlage ausgewählt. Hier die Siegerbilder:

