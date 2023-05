Fotowettbewerb: Wer hat die schönste, bunte Grün-Oase in der Region?

Nehmen Sie an unserem diesjährigen Gartenwettbewerb „Bunt statt grau“ teil.

Gartenwettbewerb 2023: Wir suchen die schönste, bunte Grün-Oase aus der Region! © PantherMedia VadimVasenin

op-online.de sucht in diesem Jahr die schönste Grün-Oase aus der Region. Sie haben Ihr eigenes Umfeld bunter gemacht und ökologisch aufgewertet? Wir suchen kreative Ideen aus Garten, Balkon, Beet, Blumentopf & Co. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten tolle Preise: Der Hauptpreis ist ein Gutschein von Pflanzenzentrum Fischer in Rodgau im Wert von 500 Euro, der zweite Preis ist ein Einkaufsgutschein von OBI Offenbach im Wert von 250 Euro und der dritte Preis ist ein Einkaufsgutschein vom Isenburg-Zentrum im Wert von ebenfalls 250 Euro. Die Teilnahmemöglichkeit endet am 31. August 2023.

Außergewöhnlich schön – Ihr Pflanzen­zentrum Fischer

Der Umgang mit Blumen, Pflanzen und der Natur hat in der Familie Fischer seit Generationen Tradition. Kein Wunder, dass sich das Unternehmen mit dieser langjährigen Erfahrung in den vergangenen Jahrzehnten zum Mekka für Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber und gleichzeitig zu einer der großen Gärtnereien in der Region entwickelt hat. Vielfalt, Qualität und Service werden hier groß geschrieben.

Bewurzelte Setzlinge wachsen in der Gärtnerei von Ralf und Bernd (Foto) Fischer zu blühenden Geranien heran. © Pelka, Bernhard

Nicht nur das: Spaß und Freude am Umgang mit Pflanzen, Ideenreichtum und vor allem Know-how zeichnen jeden Mitarbeiter aus. Dabei werden die Wünsche der Kunden natürlich immer berücksichtigt. Eine gute Betreuung und eine fachliche Beratung sind selbstverständlich. Entdecken Sie unser reichhaltiges Sortiment und lassen Sie sich von der Vielfalt an Pflanzen, Blüten und Farben verzaubern.

Der Siegerin oder dem Sieger winkt als Hauptpreis ein Gutschein der Pflanzen­zentrum Fischer im Wert von € 500,-, der 2. Preis ist ein Einkaufsgutschein gesponsert vom OBI Offenbach und der dritte Preis mit einem Einkaufsgutschein vom Isenburg-Zentrum im Wert von € 250,- .

OBI Filiale Offenbach © OBI

Erntefrisches Gemüse aus dem eigenen Hochbeet – alles machbar mit OBI

Ein Hochbeet im eigenen Garten oder auf dem Balkon bietet eine platzsparende Möglichkeit zur Anzucht von Gemüse und Kräutern. Mit der erhöhten Position des Beetes wird das Gärtnern nicht nur bequemer und rückenschonender, sondern auch erfolgreicher. Durch die optimale Schichtung von verschiedenen Materialien im Inneren des Beetes wird ein besonders nährstoffreicher Boden erzeugt, der das Wachstum der Pflanzen fördert und eine reichhaltige Ernte beschert.

ISENBURG-ZENTRUM © Leo F. Postl

Isenburg-Zentrum - Seit mehr als 50 Jahren die Shoppingadresse im Herzen von Neu-Isenburg und der Erlebnisstandort für Mode, Vielfalt und Spaß

Das Isenburg-Zentrum gehört zu den größten Einkaufszentren im Frankfurter Raum. Es befindet sich im Herzen von Neu-Isenburg. Mittlerweile hat sich das Zentrum, als Perle im Süden von Frankfurt etabliert. Somit verfügt das Isenburg-Zentrum über ca. 110 Shops aus allen Branchen. Besondere Highlights sind Peek & Cloppenburg, C&A, Zara, H&M, Saturn, New Yorker, Hugendubel, Intimissimi sowie Calzedonia.

Am 1. Juni wird Aldi eine neue Filiale auf über 1.500 m² neu eröffnen. Zuletzt haben Camp David I SOCCX und ein DEPOT OUTLET Neueröffnung gefeiert. Auch gastronomisch hat das Isenburg-Zentrum einiges zu bieten. Insgesamt rund 15 Gastronomie-Angebote stehen den Besucherinnen und Besuchern zur Auswahl. Parken ist im Isenburg-Zentrum besonders günstig. Die erste und zweite Stunde kosten jeweils nur 0,50 €. Ab der dritten Stunde fällt 1 Euro je angefangener Stunde an. Mit zahlreichen Aktionen feierte das Isenburg-Zentrum im Herbst 2022 seinen 50. Geburtstag.

So einfach machen Sie mit:

Schicken Sie uns Ihre schönsten 10 bis max. 15 Bilder

mit Ihren Kontaktdaten (Anschrift und Telefonnummer)

mit Ihrer Geschichte zu Ihrem Garten, Balkon, Beet, Blumentopf & Co.

an die E-Mail aktionen@op-online.de. Ihre E-Mail sollte die Größe von 6 MB nicht überschreiten

Mit der Einsendung bestätigen Sie automatisch, dass Sie Urheber des Fotos sind, über die Bildrechte verfügen und uns die Erlaubnis zur Veröffentlichung erteilen.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 31. August 2023

Nach dem Teilnahmeschluss wählt unsere Jury die schönste Grün-Oase aus!

Die Fotoaktion wird präsentiert von Pflanzenzentrum Fischer, OBI Offenbach und dem Isenburg-Zentrum. Viel Spaß und viel Glück!

Der Gewinner des Gartenwettbewerb 2022 kam aus Frankfurt - Alexander Laktionov

Der 2. Preis des Gartenwettbewerbs 2022 ging an Reinhard Becker aus Erzhausen

Unsere Jury wählte aus über 50 Bildergalerien diese zwei Gärten aus.

Jetzt mitmachen! Senden Sie uns die schönsten Bilder aus Ihrer Grün-Oase per E-Mail an aktionen@op-online.de

