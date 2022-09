Gartenwettbewerb: Die Sieger stehen fest!

+ © P Der 1. Preis geht an Alexander Laktionov aus Frankfurt © P

Eine Jury der Offenbach-Post hat entschieden: Alexander Laktionov aus Frankfurt und Reinhard Becker aus Erzhausen haben in diesem Jahr die schönsten Gärten aus der Region.

Das grüne Paradies von Alexander Laktionov aus Frankfurt ist unser diesjähriger Gewinner des Gartenwettbewerbs. Platz zwei geht an Reinhard Becker aus Erzhausen. Viele Leser hatten sich wieder an unserer Aktion beteiligt, bei der wir alljährlich den schönsten Garten in der Region suchen. Herr Alexander Laktionov aus Frankfurt wird nun belohnt mit einem Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro, gesponsert von Gärtnerei Löwer Seligenstadt, der Zweitplatzierte erhält eine Familienjahreskarte, gesponsert vom Palmengarten Frankfurt. Die beiden Gewinner werden von uns ebenfalls telefonisch und per E-Mail benachrichtigt. Wir freuen uns bereits auf die nächste Fotoaktion und sagen danke.

Gewinner aus Frankfurt: Alexander Laktionov

„Die Bilder zeigen die Gestaltung in den verschiedenen Jahreszeiten: Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Der Schrebergarten befindet sich in Frankfurt-Sachsenhausen.“, schreibt der stolze Besitzer.

Der Garten von Alexander Laktionov aus Frankfurt Der Garten von Alexander Laktionov aus Frankfurt

Gewinner aus Erzhausen: Reinhard Becker

„Unsere kleine (ca. 170qm ) Wohlfühloase zum grillen, chillen und Sonnenbaden.“, schreibt der Gewinner des 2. Platzes.

+ Der 2. Preis geht an Reinhard Becker aus Erzhausen © Der Garten von Familie Becker aus Erzhausen

Der Garten von Familie Becker aus Erzhausen Der Garten von Familie Becker aus Erzhausen

Gewinner erwarten tolle Gutscheine

Auf die Gewinner des 1. Preis wartet nun ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro von Gärtnerei Löwer aus Seligenstadt.

Der Gewinner des 2. Preis wird mit einer Familienjahreskarte des Palmengarten Frankfurt belohnt.

op-online.de dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Einsendung der tollen Motive!

Auf unserer Themenseite „Gartenwettbewerb“ zur Fotoaktion können Sie sich in aller Ruhe durch die wunderschönen Bilderstrecken aus der Region klicken.