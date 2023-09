Die schönste bunte Grün-Oase in der Region: Die Sieger stehen fest!

Der 1. Preis geht an Frau Ilka Rudat & Herr Peter Möck aus Dreieichenhain © P

Eine Jury der Offenbach-Post hat entschieden: Frau Ilka Rudat & Herr Peter Möck aus Dreieichenhain, Frau Barbara & Herr Rüdiger Ellger aus Schöneck und Familie Moller aus Offenbach haben in diesem Jahr die schönste bunte Grün-Oase in der Region.

Die Dachterrasse von Frau Ilka Rudat & Herr Peter Möck aus Dreieichenhain gewinnt unseren diesjährigen ersten Platz beim Fotowettbewerb. Die grünen Oase von Frau Barbara & Herr Rüdiger Ellger aus Schöneck gewinnt Platz zwei und den dritten Platz erreicht der Garten von Familie Moller aus Offenbach.

Auch in diesem Jahr hatten sich viele Leser an unserer Fotoaktion beteiligt, bei der wir die schönste bunte Grün-Oase in der Region suchten. Frau lka Rudat & Herr Peter Möck aus Dreieichenhain werden nun mit einem Gutschein des Pflanzen­zentrum Fischer im Wert von € 500,- belohnt.

Die Zweitplatzierten Frau Barbara & Herr Rüdiger Ellger aus Schöneck erhalten einen Einkaufsgutschein im Wert von € 250,- gesponsert vom OBI Offenbach und der dritte Preis mit einem Einkaufsgutschein vom Isenburg-Zentrum im Wert von € 250,- geht an Familie Moller aus Offenbach. Die Gewinner werden von uns telefonisch und per E-Mail benachrichtigt.

Wir freuen uns und sagen DANKE an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fotowettbewerbs.

Hauptpreis aus Dreieichenhain: Frau Ilka Rudat & Herr Peter Möck aus Dreieichenhain

Die Dachterrasse von Frau Ilka Rudat & Herr Peter Möck aus Dreieichenhain erhält den Hauptpreis. © P

„Jedes Jahr erneut werden wir von der Blütenpracht überrascht und wir versuchen, viel Zeit in unserer grünen Oase zu verbringen, gerne beim Darts spielen oder mit Freunden bei einem leckeren Essen“, schreiben die stolzen Besitzer.

Die Dachterrasse von Ilka Rudat & Peter Möck aus Dreieichenhain Fotostrecke ansehen

Zweiter Preis aus Schöneck: Frau Barbara & Herr Rüdiger Ellger

Das große Insektenhotel mit Dachbegrünung, welches sehr gut von Wildbienen und anderen Insekten angenommen wird, überzeugte die Jury unter anderem. © P

„...Mein Mann und ich wohnen in Schöneck-Kilianstädten. Wir sind beide Rentner und widmen uns mit Hingabe unserer grünen Oase. Wir haben diesen Garten 2011 (also vor ca. 12 Jahren) übernommen und fast nichts ist so geblieben, wie es damals war. Jahr für Jahr verwirklichten wir verschiedene Projekte:

ein großes Holzdeck als Terrasse

ein gemauertes quadratisches Teichbecken direkt am Holzdeck mit Fischbesatz

zwei bestehende große Hochbeete aus Beton mit Holz verkleidet

Gartenhaus aus Holz für Gartengeräte und –Möbel

großes Insektenhotel mit Dachbegrünung, das sehr gut von Wildbienen und anderen Insekten angenommen wird

„Philosophenbank“, auf der man wunderbar den Blick in den Garten genießen kann.

Unser Garten ist sehr vielseitig und natürlich naturnah angelegt. Besonders Rosen, Hostas, Sempervivum und Topf-Kamelien haben es mir angetan. Er ist bewusst nicht zu gepflegt und bietet daher auch vielen Kleintieren wie Igel, Mäusen und selbstverständlich Vögeln Nahrung. Auch unser Kater Theo fühlt sich sehr wohl im Garten uns nutzt das Hochbeet gerne für ein Nickerchen.“, schreibt die Gewinnerin des 2. Platzes.

Der Garten von Barbara & Rüdiger Ellger aus Schöneck Fotostrecke ansehen

Dritter Preis aus Offenbach: Familie Moller aus Offenbach

Familie Moller aus Offenbach liegt naturnahes und nachhaltiges Gärtnern am Herzen. © P

„Liebe Gartenfreunde, uns liegt naturnahes und nachhaltiges Gärtnern am Herzen. Unser Garten liegt in der Stadt und trotzt als versteckte Oase Verkehr und der zunehmenden Verdichtung. Wir möchten mit unserem Garten zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen sowie Habitat für viele Spezies schaffen. Anfangs erschien es uns überwältigend, dies allein und ohne Fachwissen auf einer so großen Fläche zu realisieren. Mittlerweile hat uns aber die Leidenschaft gepackt und wir freuen uns auf die noch vielen anstehenden Projekte!

Den Altbestand unseres Gartens mit vielen Obstbäumen und Büschen haben wir erhalten. Zudem pflanze ich stetig mehr insektenfreundliche sowie trockenheitsresistente Pflanzen, Stauden und einheimische Wildkräuter. Seitdem können wir einen starken Anstieg von z.B. Bienen-, Hummel- und Schmetterlingspopulationen verzeichnen. Durch die dichte Bepflanzung haben wir ein angenehmes Mikroklima und bieten vielen Tieren zu jeder Jahreszeit Nahrung und Lebensräume.

Unsere Flächen und Wege sind unversiegelt und wir verwenden möglichst gebrauchte Materialien für neue Gestaltungselemente. Vieles davon haben wir geschenkt bekommen, so z.B. alte Pflastersteine, die wir bei Freunden ausgegraben und dann bei uns im Garten zu neuen Wegen und Plätzen verbaut haben. Wir verwenden möglichst viel wieder, so wie Rückschnitt und Laub, welches zum Mulchen genommen und Kompostieren gelagert wird oder den Tieren in unberührten Ecken des Gartens zusammen mit Totholz als Unterschlupf dient.

Wir haben u.a. begrünte Mauern und Wände sowie diverse Wasserstellen für Insekten und Vögel. Jeden Monat blüht etwas im Garten, auch im Winter. Der Weiher bietet vielen Tierarten einen wichtigen Lebensraum und wird gerne von Wildenten und Vögeln angeflogen...“, schreiben die stolzen Gartenbesitzer.

Gewinner erwarten tolle Gutscheine

Auf die Gewinner des 1. Preis wartet ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro von Pflanzen­zentrum Fischer im Rodgau.

Die Gewinner des 2. Preis werden mit einem OBI Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro gesponsert vom OBI Offenbach belohnt.

Die Gewinner des 3. Preis erhalten einen Einkaufsgutschein vom Isenburg-Zentrum im Wert von 250 Euro.

op-online.de dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Einsendung der tollen Motive!

