Den schönsten Garten hat Ulrike Berker aus Dietzenbach

Rodgau - Einen 500-Euro-Gutschein, um den schönsten Garten der Region noch schöner zu machen. Darüber durfte sich jetzt die Gewinnerin unseres Gartenwettbewerbs Ulrike Berker aus Dietzenbach freuen.

„Das kommt wie gerufen“, freute sich Sandra Berker, die Tochter der Gewinnerin Ulrike Berker aus Dietzenbach, als ihr Bernd Fischer vom Pflanzenzentrum Blumenau in Rodgau-Dudenhofen den Einkaufsgutschein überreichte. Der Garten ihrer Mutter hat nämlich nicht nur saisonbedingt eine Auffrischung nötig, sondern auch wegen eines Pflanzenschädlings. Die Raupen des Buchsbaumzünslers hatten eine Hecke kahlgefressen; die kaputten Pflanzen müssen ersetzt werden. Die Gewinnerin mit dem grünen Daumen will außerdem zwei Obstbäume pflanzen (Kirsche, Birne) - „und am Teich muss auch noch etwas gemacht werden“, wie Sandra Berker sagt. „Meine Mama kauft nur Pflanzen, die nicht viel Arbeit machen, weil sie ihren Garten genießen will“, sagt die Tochter. Nicht viel Arbeit heißt in diesem Fall: eine halbe bis eine Stunde am Tag. Um den kleinen Garten nicht mit Buntheit zu überladen, beschränkt sich die Hobbygärtnerin neben der Grundfarbe Grün nur auf zwei Blütenfarben: Rot und Weiß. Mit den Nationalfarben Japans will sie eine „japanische Ecke“ einrichten. Auf die Fotos im nächsten Jahr darf man gespannt sein.

Alles zum Gartenwettbewerb

Aber nicht nur Ulrike Berker darf sich über ihren Gewinn freuen. Unter allen Abstimmenden haben wir nämlich ebenfalls etwas verlost. Über eine Jahresfamilienkarte und eine Exklusivführung für bis zu zehn Personen durch den Palmengarten und zu nicht öffentlich zugänglichen Bereichen darf sich George Michelioudakis aus Offenbach freuen. (eh/jo)

Der Sieger-Garten von Ulrike Berker aus Dietzenbach