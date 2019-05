Pleite? Dann probieren Sie mal die 2-Euro-Methode - und sahnen hunderte Euro ab

Spar-Trick

+ © dpa / Julian Stratenschulte Kennen Sie schon die 2-Euro-Methode? Mit ihr können innerhalb nur weniger Monate hunderte Euro sparen. © dpa / Julian Stratenschulte

Sie wollen in den Urlaub fahren oder ein neues Auto kaufen, aber sind total blank? Mit der 2-Euro-Methode sparen Sie schnell viel Geld an. So geht's.