200 Euro für 18-Jährige als Geschenk vom Bund – Guthaben fürs Kino, Konzert oder Museum vor Ort

Von: Anne Hund

Teilen

Mit einem Budget von 200 Euro möchte der Bund junge Menschen dazu anregen, ein wenig Kultur zu erleben. Am 14. Juni soll es losgehen.

Viele Jugendliche müssen nach Corona das Kulturleben erst für sich entdecken. Der Bund lockt nun mit finanzieller Unterstützung in Kinos oder zum Beispiel Buchläden. Mit dem bundesweit geplanten Kulturpass können Jugendliche in Deutschland, die in diesem Jahr 18 Jahre alt sind oder werden, über eine dafür vorgesehene App beziehungsweise Website Tickets für Kultur-Events wie Kino, Konzerte, Theater im Wert von 200 Euro kaufen, wie die Deutsche Presse-Agentur vorab berichtete. Möglich seien auch Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente.

200 Euro als Guthaben: Kulturpass für 18-Jährige als Geschenk vom Bund

Ausgeschlossen sind dpa zufolge große Online-Versandhändler wie Amazon, Streamingdienste wie Netflix oder Musikplattformen wie Spotify; „die Registrierung ist beschränkt auf lokale Kulturanbieter“, so zudem die Bundesregierung. Die App für den bundesweiten Kulturpass soll den Berichten zufolge am 14. Juni an den Start gehen. Um die App nutzen zu können, müssten sich Interessierte über die Online-Funktion des Personalausweises identifizieren, hieß es.

Nein, die Einmalzahlung über 200 Euro gibt es nicht in bar, sondern als Guthaben per App. © Imago/Ute Grabowsky

Kulturpass 2023: Wer kann sich registrieren?

Was muss man für die Registrierung noch wissen? „Angesprochen fühlen dürfen sich alle Jugendlichen in Deutschland, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden“, hieß es auch in einem Bericht vom Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Nötig ist dafür ein elektronischer Personalausweis, eine eID‑Karte oder ein elektronischer Aufenthaltstitel (eAT).“

Wie kann man den Kulturpass beantragen und nutzen?

„Alle Jugendlichen in Deutschland, die also 2023 ihren 18. Geburtstag feiern, können sich ab Mitte Juni online unter kulturpass.de über ein Ausweisverfahren für den Kulturpass registrieren“, hieß es in dem Bericht des RND weiter. „Die 200 Euro können dann in einem Zeitraum von zwei Jahren digital über die Homepage oder die App für Kulturveranstaltungen eingelöst werden. Das Ticket zur Veranstaltung oder den ausgewählten Artikel erhalten Jugendliche dann vor Ort beim Veranstalter oder Kulturanbietenden.“

Ncht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

200-Euro-Geschenk: Bis wann soll das Budget verbraucht sein?

Jene Kulturbetriebe, die bei der Aktion mitmachen wollen, können sich, wie BR24 zudem erklärte, bereits seit Mitte Mai auf der Kulturpass-Plattform registrieren. „Es wird derzeit davon ausgegangen, dass das Budget bis zu zwei Jahre zur Verfügung steht“, hieß es zudem auf der Website der Bundesregierung zum geplanten Kulturpass für 18-Jährige laut einer Mitteilung vom 7. Juni.