Aktien: Darum sollten Sie in diese vier Unternehmen investieren

Aktien sind heikel, doch es gibt Unternehmen, die mehr Sicherheit bieten als andere. Insbesondere Einsteiger sollten folgende Konzerne im Auge behalten.

Die Investition in Aktien ist eine von vielen Möglichkeiten, um große Gewinne zu erzielen.

ist eine von vielen Möglichkeiten, um große Gewinne zu erzielen. Allerdings birgt der Aktienhandel auch Gefahren.

auch Gefahren. Vier Unternehmen liefern eine sehr sichere Grundlage für Investitionen.

Man hört es immer und immer wieder: Wer ein Vermögen aufbauen will, sollte in Aktien investieren. Gleichzeitig ist jedem bewusst, dass man beim Kauf von Aktien ein hohes Risiko eingeht. Wie lassen sich die Gefahren also minimieren? Die Finanz-Website The Motley Fool stellt zwei wichtige Faktoren heraus: Suchen Sie sich Unternehmen aus, die viel Spielraum für Wachstum haben und gleichzeitig große Wettbewerbsvorteile besitzen. Wer Investitionen tätigt, muss sich schließlich mehrere Jahrzehnte gedulden, bis im Idealfall das große Geld wartet.

Doch welche Konzerne entsprechen diesen Anforderungen? Aktuell steht es um folgende Unternehmen besonders gut:

Amazon, Netflix & Co.: Diese Aktien sollen sich lohnen

Finanzexperten raten häufig zum Kauf von Aktien*, doch welche sind wirklich sicher? Geht es um die Faktoren des Wachstums und der Wettbewerbsvorteile, dann empfiehlt The Motley Fool einen Blick auf Amazon zu werfen. Der Konzern sticht schon seit Jahren mit innovativen Produkten und Dienstleistungen heraus, durch die er sich ständig neu erfindet. Zudem besitzt Amazon insbesondere Dank schneller Lieferzeiten und Millionen von Prime-Kunden enorme Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Der Höhenflug des Unternehmens könnte deshalb weiter anhalten.

Als ebenso vielversprechend gilt Netflix. Aktuell ist die Plattform mit 167 Millionen Abonnenten die größte weltweit und vermutlich wird diese Zahl noch weiter steigen. Das liegt unter anderem daran, dass in Zukunft mehr und mehr Personen auf der gesamten Welt Zugang zu schnellem Internet erhalten.

Auch Walt Disney betrachtet The Motley Fool als empfehlenswertes Unternehmen in Bezug auf Aktien, da der Konzern stetig wächst und immer wieder neue Märkte für sich erschließt - wie jüngst beispielsweise den Video-on-Demand-Bereich.

Aktien von großer Versicherungsgesellschaft ebenfalls empfehlenswert

Obwohl Berkshire Hathaway vermutlich am langsamsten wächst, sollten Aktienanleger die Versicherungsgesellschaft ebenfalls im Auge behalten. Sie soll eine Bilanz besitzen, mit der jegliche Krise bewältigt werden kann. Zudem geht The Motley Fool von einer rosigen Zukunft für das Unternehmens aus.

