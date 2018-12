Diese No-Name-Matratze ist jetzt bei Aldi erhältlich - und toppt sogar Markenprodukte

Auch diesen Donnerstag erscheint der neue Aldi-Prospekt wieder mit zahlreichen Angeboten. Diesmal: ein Kultprodukt, das Markenprodukte in Preis und Qualität schlägt.

Im Prospekt von Aldi Süd für diesen Donnerstag, den 20. Dezember 2018, finden sich wieder viele Angebote. Diesmal gibt es Produkte zum Einkuscheln mit der Familie an den Feiertagen. Wir verraten Ihnen, ob sich ein echtes Schnäppchen darunter befindet - oder ob Sie diesmal besser verzichten können.

Hier geht's zum Aldi Süd-Prospekt für Donnerstag.

Aldi Süd-Angebote ab 20. Dezember 2018 unter der Lupe:

dormia Daunendecke

Der Bezug besteht laut Hersteller aus 100 Prozent Baumwolle und ist frei von optischen Aufhellern. Die Füllung setzt sich aus etwa 1.060 Gramm weißen, neuen Entendaunen und -federn zusammen (90 % Daunen, 10 % Federn). Klasse 1, nach DIN EN 12934. Die Maße sind: 155 x 220 cm. Kostenpunkt: je 99,99 Euro.

Das Interessante daran: Erzkonkurrent Lidl bietet ein ähnliches Produkt aktuell an, allerdings für satte 20 Euro mehr. Hier hat Aldi Süd die Nase vorn.

dormia Qualitätsmatratze

Die supercomfort 140 besitzt den Härtegrad "fest" und sorgt für eine wohlgebettete Nacht. Die Maße lauten: 140 x 200 cm, die Höhe beträgt 17 cm. Die Garantie-Laufzeit beträgt fünf Jahre - und umfasst die gesamte Matratze. Kostenpunkt: je 79,99 Euro.

Zum Vergleich: Auch hier bieten sich die beiden Discounter wieder ein Angebots-Duell. Beide haben jetzt ein ähnliches Modell zum exakt selben Preis auf Lager. Doch am Ende entscheidet wohl der Kunde, welchen Härtegrad er lieber mag: "mittel" (Lidl) oder "fest" (Aldi Süd).

Video: Der härteste Matratzen-Test

Vorschau vom Aldi Süd-Prospekt am 27. Dezember 2018:

Getreu dem Motto " Viel Platz für wenig Geld" gibt es kommende Woche Donnerstag allerhand Artikel und Geräte für den Büroalltag.

Brother Beschriftungsgerät PT-D200VP

Das Markenprodukt verfügt über 600 Symbole zum Beschriften diverser Gegenstände. Zudem sind 14 Schriftarten sowie Vorlagen für Namensschilder verfügbar. Das Gerät schafft 3,5/6/9/12 mm breite Schriftbänder. Die maximale Druckgeschwindigkeit ist 20 mm/Sek. Ein Netzadapter und drei Schriftbandkassetten sind inklusive. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Kostenpunkt: je 39,99 Euro.

Das Interessante daran: Im Brother-Onlineshop war das gute Stück kurz vor Weihnachten bereits ausverkauft. Auch auf Amazon war das Beschriftungsgerät vor dem 24. Dezember nicht mehr erhältlich. Lediglich auf eBay gibt es noch genügend Bestände. Allerdings kostet hier ein Gerät bereits um die 45 Euro. Wer also nicht schon um sechs Uhr morgens vor einer Aldi Süd-Filiale auf der Matte stehen möchte, dem empfiehlt es sich, auf dem Online-Marktplatz zu stöbern.

Rex Office Laminiergerät - Backloader

Das Gerät ist in der Lage, Fotos und Dokumente bis DIN A4 zu laminieren. Ein Starterkit (je 80 mic) ist inklusive und besteht aus je zehn Folien für DIN A4, DIN A5 und 50 x 82 mm. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Kostenpunkt: je 12,99 Euro.

Hier lohnt es sich, beim Schnäppchen zuzugreifen. Schließlich kosten vergleichbare Modelle auf Amazon & Co. das Doppelte und sogar mehr. Auf eBay gibt es zwar das exakt gleiche Rex Office Laminiergerät - aber für einige Euro mehr.

Rex Office Aktenvernichter

Wie der Name schon sagt, kann das Gerät (vertrauliche) Dokumente und sogar Kreditkarten schnell schreddern. Die Sicherheitsstufe beläuft sich auf P-4 und die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Kostenpunkt: je 49,99 Euro.

Gut zu wissen: Der Aktenvernichter hat bei einer Online-Testzeitschrift sogar "mit Bravour" abgeschnitten und soll sich als solides Gerät für zuhause herausgestellt haben. So sei er sehr handlich und könne CDs & Co. meisterlich zerkleinern.

Für alle, die jetzt neugierig sind, ist der Aktenvernichter sicherlich einen Blick in eine Aldi Süd-Filiale wert.

Neuerung beim Aldi Süd-Prospekt: Warum wurde er verändert?

Seit der Kalenderwoche 40 erscheinen die Aldi-Schnäppchenangebote in neuem Gewand. So fällt auf, dass vermehrt Lebensmittel- und Haushaltsmittel in Markenqualität unter dem Motto "Markenkracher zum Aldi Preis" in den Fokus des mehrseitigen Prospekts rücken und diese nun ganz am Anfang platziert werden.

Zuvor musste man sich durch die wechselnden Aktionsangeboten zu Mode, Elektronik, Möbeln & Co. auf den ersten Seiten blättern, welche bereits auf dem Prospekt-Cover groß angeteasert wurden. Nun finden Kunden diese erst im zweiten Teil des Prospekts, ab circa Seite 16. "Mit der Überarbeitung möchten wir unseren Kunden einen besseren Überblick über unsere aktuellen Angebote bieten", erklärte jetzt Alexandra Baukrowitz, Managerin im Marketing von Aldi Süd, gegenüber dem Technik-Portal Chip Online.

Ein weiterer Grund, warum der Prospekt nun im neuen Gewand erscheint, ist, dass der Discounter in den vergangenen Jahren immer weiter von seinem Billig-Image abgewichen ist. So produziert er jetzt nicht nur aufwändige und teure TV-Werbespots, sondern bietet nun auch wie Erzkonkurrent Lidl Markenprodukte an. Zudem werden immer mehr Filialen radikal modernisiert. So können Kunden seit kurzem Kaffee aus Automaten vor Ort ziehen oder auch loses Obst und Gemüse kaufen.

Wo früher der Backautomat und Paletten mit Kartons standen, in denen sich die Lebensmittel befanden, gibt es eine riesige Brottheke und aufgeräumte Regale. Chip Online zufolge will Aldi Süd sogar ein eigenes Tankstellennetz errichten. Der neue Prospekt soll dagegen halten - und Kunden zeigen, dass bei Aldi Süd noch immer Lebensmittel zum kleinen Preis im Fokus stehen.

Lesen Sie auch: Revolution in den Lidl-Regalen: Weil die Konkurrenz so erfolgreich damit ist, geht jetzt auch der Discounter neue Wege. Das könnte dem Image von Lidl gut tun.

Wann sind welche Produkte bei Aldi Süd im Angebot?

Unter die jeweils aktuellen Aldi-Angebote fallen Lebensmittel, Bekleidung, Sportgeräte, Outdoor-Gadgets und vieles mehr. Diese Produkte sollen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis und zusätzlich zum Standardsortiment angeboten werden.

Wann gibt es immer die Aldi-Angebote?

Der Prospekt erscheint dreimal wöchentlich: Immer montags, donnerstags und samstags erscheinen bei Aldi Süd die neuesten Angebote. Zu jedem neuen Erscheinungstermin gibt es einen Prospekt, der die aktuellen Produkte enthält.

Wie lange ist mein Rückgaberecht bei Aldi?

In den FAQ von Aldi Süd heißt es hierzu: "Lebensmittel können Sie bei uns jederzeit und ohne Kassenbon umtauschen. Für alle anderen Produkte gilt eine zweimonatige Rückgabefrist."

Seit wann gibt es Aldi?

Der Name "Aldi" steht für Albrecht Diskont. Unter diesem Namen gibt es die Supermarkt-Kette seit dem Jahr 1913. Im Jahr 1961 wurde der Discounter in Aldi Süd und Aldi Nord aufgeteilt.

Was ist der Unterschied zwischen Aldi Süd und Aldi Nord?

Aldi Nord und Aldi Süd befinden sich im Besitz von Familienstiftungen. Der offensichtlichste Unterschied ist das Logo der beiden Discounter. Während Aldi Süd um blaue Farbe mit weißer Schrift eine orange-gelbe Umrandung hat, setzt sich das Aldi-Nord-Logo mit blauer Schrift auf weißem Hintergrund und roter Umrandung von seiner Schwesterfirma ab.

Zudem gibt es im Hinblick auf das Sortiment, die Händler sowie die Aktionen und Angebote diverse Unterschiede. Außerdem wird hinsichtlich Modernisierung und zusätzlichen Produkten in den Filialen (wie etwa die Backstation, die es seit 2009 in den Aldi-Süd-Filialen gibt) unterschieden.

Hinweis: Die hier besprochenen Inhalte entsprechen nicht der Meinung der Redaktion oder dienen zu werblichen Zwecken. Die Redaktion erhält keine Gegenleistungen jeglicher Art von den hier genannten Unternehmen.

Auch interessant: Den Aldi-Prospekt von Montag finden Sie hier.

sca / jp