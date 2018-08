Aufgepasst: Dieser Bett-Schnapper ist ab heute günstig bei Aldi im Angebot

Jeden Montag und Donnerstag gibt es neue, angebliche Schnäppchen bei Aldi. Doch halten Sie auch, was Sie versprechen?

Auch in der kommenden Woche gibt es im Aldi-Prospekt wieder viele Angebote. Diesmal hilft Ihnen beim Einrichten der Wohnung. Doch lohnt es sich wirklich?

Jede Woche locken Aldi, Lidl, Rewe & Co. ihre Kunden mit saisonalen Schnäppchenangeboten montags und donnerstags in ihre Filialen. Besonders der Aldi Süd-Konzern lässt sich immer wieder Neues einfallen.

Aldi Süd-Prospekt unter der Lupe

Nun gibt es in der Woche ab Montag, den 06. August 2018, alles rund um die erste, eigene Wohnung sowie Kinder-Textilien. Angeboten werden einerseits Bett, Matratze sowie Deko-Schnickschnack, andererseits Turnschuhe, Jacken & Co für die Kleinen. Doch sind die angeblichen "Preiskracher" wirklich so viel günstiger als bei vergleichbaren Anbietern?

Hier geht's zum Aldi-Prospekt vom Montag.

"Schnäppchen-Tops" der Woche bei Aldi Süd

alive® Kinder-/Kleinkinder-Leichtsteppjacke

Damit die Kleinen bei Wind und Wetter draußen spielen können, bietet der Discounter diese Woche unter anderem eine Kinder- bzw. Kleinkinder-Leichtsteppjacke für gerade mal 9,99 Euro pro Stück an. Die Outdoor-Jacke, die aus 100 Prozent Polyamid (das Futter ist dagegen aus 100 Prozent Polyester) besteht, soll zudem w ärmeisolierend sein. Es gibt sie für Mädchen (Größten: 116-164) und Jungen (86/92-158/164) in den Farben (blau, blau/orange, rosa, schwarz/gelb).

Schaut man bei anderen Anbietern, fällt schnell auf: Hier müssen Kunden schon etwas tiefer in die Taschen greifen. Oftmals beginnen die Preise auf Amazon & Co. für ein ähnliches Produkt bei etwa 25 bis 40 Euro.

LIVING STYLE Holzbett

Ebenfalls in dieser Woche gibt es im Prospekt von Aldi Süd noch ein kleines Juwel für alle diejenigen, die ein neues Bettgestell suchen bzw. umziehen. Getreu dem Motto "Meine erste Wohnung" wirbt der Discounter mit einem Holzbett aus Sonoma-Eiche "Made in Germany". Das Holzbett mit weißer Kopfstütze weist dabei eine Liegefläche von 140 x 200 cm auf und soll dank massiver Metall-Verbindungsbeschläge besonders solide und robust sein. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Kostenpunkt: 79,99 Euro.

Zum Vergleich: Auch Amazon führt ein optisch und qualitativ ähnliches Angebot. Allerdings kostet dieses bereits um 105 Euro. Daher können Kunden bei diesem Schnapper getrost zuschlagen.

Wann sind welche Produkte bei Aldi Süd im Angebot?

Lebensmittel, Bekleidung, Sportgeräte, Outdoor- und Freizeitgadgets sowie Kooperationen mit Promis werden je nach Saison oder Trends angeboten. Diese werden meist zusätzlich zum Standardsortiment zu angeblich unschlagbar günstigen Preisen einige Tage vor Erscheinungsdatum in der Werbung angepriesen.

Wann gibt es immer die Aldi-Angebote?

Die aktuellsten "Schnäppchen" kommen immer montags, donnerstags oder samstags heraus und sind meist nur für einige Zeit verfügbar - solange der Vorrat reicht.

Wie lange ist mein Rückgaberecht bei Aldi?

Aldi Süd schreibt hierzu auf seiner FAQ-Seite auf firmeninternen Homepage, dass Lebensmittel zu jeder Zeit in jeder Filiale umgetauscht werden können. Dazu braucht es nicht einmal einen Kassenbon. Anders sieht es hingegen bei dem restlichen Produktsortiment aus. Hier gilt eine zweimonatige Rückgabefrist - gegen Vorlage des Kassenzettels.

Seit wann gibt es Aldi?

1913 wurde das Unternehmen von Karl Albrecht in Essen gegründet. Die Anfangsbuchstaben seines Namens bilden später auch den bis heute geltenden Firmennamen der Discounter-Kette (Albrecht Diskont). Im Jahre 1961 wurde das Unternehmen in "Aldi Nord" und "Aldi Süd" aufgeteilt und diese gingen in den Besitz von Familienstiftungen über.

Was ist der Unterschied zwischen Aldi Süd und Aldi Nord?

Die beiden Discounter-Ketten lassen sich bezüglich ihres Logos und ihrer angebotenen Produktpalette sowie Sonderangeboteunterscheiden. Während Aldi Süd ein hellblaues "A" vor dunkelblauem Hintergrund gewählt hat, dass mit einem orange-gelben Rahmen versehen ist, hat sich die Schwesterfirma Aldi Nord für einen weißen Hintergrund entschieden. Zudem wird letzterer durch einen roten Rahmen begrenzt. Außerdem hat sie als Schriftzug nur "Aldi" stehen.

Hinweis: Die hier besprochenen Inhalte entsprechen nicht der Meinung der Redaktion oder dienen zu werblichen Zwecken. Die Redaktion erhält keine Gegenleistungen jeglicher Art von den hier genannten Unternehmen.

Lesen Sie auch: Aldi, Lidl und Rossmann im Pool-Check: Hier ist er am günstigsten.

jp