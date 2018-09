Amazon Aktie über 2.000 Dollar gesprungen: Investieren Sie jetzt, klingelt die Kasse

Amazon gilt als innovativ, aufstrebend und börsennotiert: Seine Aktie steigt rasant. Jetzt hat es die 2.000 Dollar-Marke geknackt. Warum Sie jetzt zugreifen sollten, hier.

Wenige wissen, dass Amazon mehr ist als eine reine Versand-Plattform. Es fährt nicht nur immer weiter innovative Produkte wie den Lebensmittel-Service Prime Now oder im Rahmen von Amazon Go den ersten Supermarkt ohne Kassierer auf, sondern ist auch seit einigen Jahren an der US-Börse Nasdaq aktiv.

Amazon.com-Aktie: Darum ist sie gerade so lukrativ für Anleger

Die sogenannte Amazon.com-Aktie hat nun einen weiteren Rekordhoch geknackt und liegt aktuell bei über 2.000 Dollar (1.752,66 Euro, Stand: 03. September). Laut Experten soll das Wertpapier so nun bald eine Marktkapitalisierung von sage und schreibe eine Billion Dollar (etwa 860 Milliarden Euro) erreichen. Damit wäre der Konzern nach Apple das zweite Unternehmen, das diesen Höchstwert an der US-Börse schaffen würde.

In einer aktuellen Aktienanalyse kam man sogar zu dem Schluss, dass die Amazon-Aktie gerade eine der besten Werte vorweise. Börsenexperten der US-amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley sind in einer am Mittwoch vorgelegten Studie (29. August) der Auffassung, dass der Konzern dank rasant wachsender Umsätze immer höhere Gewinne erzielen könneund es sich für Anleger langfristig lohne, in das Wertpapier des Handelsriesen zu investieren. So sollen die Geschäfte mit hohen Margen 2018 etwa 22 Prozent des Gesamtumsatzes von Amazon ausmachen, berichtet die Faz.

Analysten: Darum wird die Amazon Aktie bald über 2.500 Dollar pro Anteilschein steigen

Die Experten gehen sogar davon aus, dass es nicht mehr lange dauere, bis die Amazon Aktie über 2.500 Dollar (circa 2.152 Euro) steigen werde. Damit wird ein Kurszuwachs von satten 30 Prozent erwartet. Daher lautet auch die Einschätzung der Analysten weiterhin unverändert "Overweight". So liegt Morgan Stanley-Experte Brian Nowak's Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2018 und 2019 um etwa sieben bis neun Prozent über den Markterwartungen.

