Analysten: Passiert genau das, ist die Telekom Aktie für Sie so lukrativ wie nie

Das Wertpapier der Deutschen Telekom bleibt weiter unverändert. Für viele zeigt sie damit, dass sie eine stabile Geldanlage ist. Doch für wie lange noch?

Gleichbleibend, keine Veränderung – so könnte man momentan den Kurs der Deutschen Telekom Aktie (WKN: 555750) beschreiben. Aktuell gehört sie zu den Verlustbringern des Tages und beläuft sich auf 14,24 Euro (Stand: 05. Juli 2018). Somit hat es sich zum Vortag minimal verschlechtert - um etwa 0,14 Prozent.

Deutsche Telekom Aktie: Kurs kaum verändert - Dividende wird allerdings wieder erhöht

Was allerdings auffällt: Trotz seiner Dax-Platzierung hat die Deutsche Telekom AG zum dritten Mal in Folge ihre Dividende erhöht. So wurden Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 0,65 Euro pro Aktie ausgeschüttet, während es im Vorjahr noch 0,60 Euro waren. Das wurde am 17. Mai 2018 bei der Hauptversammlung in Köln beschlossen. Damit haben Anleger ein sattes Plus von 8,3 Prozent eingestrichen.

Der Grund dafür: 2017 konnte das Telekommunikationsunternehmen seinen Umsatz im Vergleich zu 2016 um 2,5 Prozent steigern. Dadurch erwirtschaftete der Konzern einen Überschuss von 3,5 Milliarden Euro. Anleger freut's – allen voran die Bundesrepublik Deutschland. Die gilt mit 32 Prozent als größter Aktionär der Deutschen Telekom.

Um sein Wachstum konstant zu halten, soll das Unternehmen nur ein leichtes Umsatzwachstum sowie ein Plus im operativen Ergebnis anpeilen. Auf Schützenhilfe kann es hier wohl vom starken US-Geschäft dank der Tochterfirma T-Mobile US (Steigerung der Erlöse um 2,5 Prozent auf 74,9 Milliarden Euro) sowie Trumps Steuerreform hoffen. Diese beinhaltet eine Senkung der Unternehmenssteuer, die der Telekom bereits im vergangenen Jahr ein sattes Gewinnplus von etwa 3,7 Milliarden Euro einbrachte.

Mehr Investitionen, mehr Gewinn: Prognose für Anleger

Allerdings wurde ebenfalls angekündigt, dass auch mehr Investitionen getätigt werden sollen. So soll mit 12,5 Milliarden Euro 2018 kalkuliert werden. Diese kommen wohl insbesondere der weniger erfolgreichen Großkunden-Sparte T-Systems zugute. Aber auch der Breitband-Ausbau mit Glasfaser soll laut dem Telekom-Chef Timotheus Höttges in allen deutschen Regionen vorangetrieben werden. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 12,1 Milliarden Euro.

Dies rückt für Anleger sicherlich in den Hintergrund, sobald sie die neue Ausschüttung für das laufende Jahr erhalten. Die soll laut Höttges nun sogar auf 0,70 Euro steigen. Allerdings gibt es einen Haken an der Sache: Wenn die Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint zustande kommen sollte, könnten die dabei entstehenden Kosten die Ausschüttung über zwei Jahre verringern, heißt es weiter. Allerdings soll diese nicht unter 50 Cent pro Aktie fallen. Doch was bedeutet das für die zukünftige Geldanlage-Strategie von Investoren?

Kursziel angehoben: Analysten sehen Wertsteigerung

Da gibt die britische Investmentbank Barclays grünes Licht. Sie hat sogar das Kursziel für die Deutsche Telekom Aktie von 16,00 auf 16,70 Euro angehoben und stuft sie auf "Hold" ein. Besonders lukrativ sei es, wenn die Fusion tatsächlich klappt, so Analyst Mathieu Robilliard in einer Studie. Schließlich würde das den Wert des Mutterkonzerns steigern. Aktuell kommt die Deutsche Telekom Aktie auf einen Umsatz von 64,1 Millionen Euro.

