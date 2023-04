Kinderkrankengeld 2023: 30-Tage-Anspruch auch in diesem Jahr

Von: Anna Heyers

Teilen

Berufstätige haben Anspruch auf Freistellung, wenn der eigene Nachwuchs krank ist. Wer bestimmte Voraussetzungen erfüllt, bekommt auch in diesem Jahr pro Elternteil 30 Tage Kinderkrankengeld.

Schnieft, hustet oder fiebert der Sprössling, müssen berufstätige Eltern umdenken. Das Kind kann nicht in die Kita oder zur Schule geschickt, sondern muss versorgt werden. Selber ins Büro zu fahren, um seiner Arbeit nachzugehen, ist so gut wie unmöglich. Ein Arbeiten im Homeoffice ist eine Alternative, aber längst nicht für jeden möglich oder in der Situation machbar. Trotzdem: Ganz ohne Gehalt stehen gesetzlich Versicherte jetzt nicht da. Sie können Kinderkrankengeld beantragen.

Kinderkrankengeld 2023: Eine Option für berufstätige Eltern

Muss das eigene Kind wegen einer Krankheit versorgt und betreut werden, ist es den Eltern erlaubt, ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Dies erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), im Gesetz verankert sind diese Regelungen im Sozialgesetzbuch (SGB, § 45, für gesetzlich Versicherte) sowie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGG, §616, privat Versicherte).

Mit der entsprechenden Bescheinigung vom Arzt dürfen Berufstätige zu Hause bleiben, um sich um ihr krankes Kind zu kümmern. Dafür bekommen sie im Jahr 2023 Kinderkrankengeld für insgesamt 30 Tage. (Symbolbild) © tomwang/Imago

Laut Bundesministerium für Gesundheit beträgt die Höhe des Kinderkrankengeldes in der Regel 90 Prozent des (ausgefallenen) Nettolohns.

Inzwischen gibt es im Übrigen auch einen Gesetzentwurf für einen Sonderurlaub nach der Geburt des Kindes.

Verlängerung auch 2023 gültig: Für wie viele Tage gibt es das Krankengeld?

Vor der Corona-Pandemie gab es zehn Tage Kinderkrankengeld. In den letzten Jahren wurde dies allerdings gekippt, angepasst und deutlich erhöht. Auch für 2023 gilt (noch) pro Elternteil: 30 Arbeitstage (Alleinerziehende 60 Tage) pro gesetzlich versichertem Kind. Bei mehreren Kindern beläuft sich der maximale Anspruch im Jahr je Elternteil auf 65 Tage (Alleinerziehende max. 130 Arbeitstage).

Neun Fehler, die Sie bei der Steuererklärung viel Geld kosten Fotostrecke ansehen

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Voraussetzungen für Anspruch auf Freistellung und Kinderkrankengeld

Damit die Freistellung und der Anspruch auf das Kinderkrankengeld rechtsgültig ist, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden:

Kinderkrankengeld gibt es nur für Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Ausnahme: Kinder mit Behinderung, hier gibt es keine Altersgrenze).

Ein Arzt muss bescheinigen, dass eine Betreuung durch ein Elternteil nötig ist (laut BZgA).

Sowohl Kind als auch betroffenes Elternteil müssen gesetzlich krankenversichert sein.

Es gibt keine im Haushalt lebende Person, die das Kind alternativ betreuen könnte.

Gut zu wissen: Grundsätzlich ist das Kinderkrankengeld steuerfrei, zählt aber zu den Lohnersatzleistungen und spielt damit eine Rolle beim persönlichen Steuersatz.

Auslauf Pandemie-Sonderregelung zum 7. April Bis Anfang April 2023 war eine Sonderregelung in Kraft, bei der Eltern auch dann Kinderkrankengeld zustand, wenn das Kind eigentlich gesund, aber Schule, Kita o.ä. pandemiebedingt/behördlich geschlossen war. Selbiges galt für die Aussetzung der Präsenzpflicht im Unterricht – wenn also stattdessen Home-Schooling oder Distanzunterricht an der Tagesordnung war. Seit dem 7. April 2023 ist dies nicht mehr so möglich.

Übrigens: Alleinerziehende profitieren 2023 vom steuerlichen Entlastungsbeitrag, der aktuell erhöht wurde.