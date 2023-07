Besseres Gehalt winkt woanders? Was Beschäftigte zur Kündigungsfrist wissen sollten

Von: Anne Hund

Die Kündigungsfrist kann manchmal darüber entscheiden, ob es mit einem Jobwechsel tatsächlich klappt oder nicht.

Eine Kündigung will wohlüberlegt sei. Wer mit seinem Job schon seit längerem unzufrieden ist und in einem anderen Unternehmen womöglich bessere Aufstiegschancen oder ein höheres Gehalt in Aussicht gestellt bekommt, entscheidet sich gegebenenfalls dazu, diesen Schritt zu gehen. Wichtig ist, dass man die bestehenden Kündigungsfristen gut im Blick hat. Die Frist kann manchmal sogar darüber entscheiden, ob es mit dem Jobwechsel wirklich klappt oder nicht.

Auch, wenn ein schneller Jobwechsel etwa wegen des Gehalts attraktiv erscheint, muss man die Kündigungsfrist im Blick haben. © Andrey Bandurenko/Design Pics/Imago

Welche Fristen gelten, wenn Arbeitnehmer kündigen wollen?

Gesetzliche Kündigungsfrist : Nach § 622 BGB Absatz 1 können Arbeitnehmer mit einer „Grundkündigungsfrist“ von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats kündigen, informiert Karrierebibel.de. „Gibt es keine anderen Vereinbarungen, gilt diese Kündigungsfrist für Sie. Prüfen Sie aber unbedingt, ob keine andere Regelung gilt.“

: Nach § 622 BGB Absatz 1 können Arbeitnehmer mit einer „Grundkündigungsfrist“ von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats kündigen, informiert Karrierebibel.de. „Gibt es keine anderen Vereinbarungen, gilt diese Kündigungsfrist für Sie. Prüfen Sie aber unbedingt, ob keine andere Regelung gilt.“ Arbeitsvertrag : Der Arbeitsvertrag kann eine längere Kündigungsfrist als die gesetzliche Kündigungsfrist festlegen, wie die Experten zugleich betonen. „Dann gilt diese.“ Die Frist darf jedoch für Arbeitnehmer nie länger sein als für Arbeitgeber.

: Der Arbeitsvertrag kann eine längere Kündigungsfrist als die gesetzliche Kündigungsfrist festlegen, wie die Experten zugleich betonen. „Dann gilt diese.“ Die Frist darf jedoch für Arbeitnehmer nie länger sein als für Arbeitgeber. Tarifvertrag : Oft liegt dem Arbeitsvertrag ein Tarifvertrag zugrunde, dessen Fristen dann gelten. Auch hier können vom Gesetz abweichende Regelungen enthalten sein. So können Tarifverträge sowohl kürzere als auch längere Kündigungsfristen als die gesetzlichen enthalten.

: Oft liegt dem Arbeitsvertrag ein Tarifvertrag zugrunde, dessen Fristen dann gelten. Auch hier können vom Gesetz abweichende Regelungen enthalten sein. So können Tarifverträge sowohl kürzere als auch längere Kündigungsfristen als die gesetzlichen enthalten. Probezeit: Die Probezeit dauert in der Regel sechs Monate. Innerhalb der Probezeit gilt die gesetzliche Kündigungsfrist von zwei Wochen.

Kündigung muss Arbeitgeber rechtzeitig zugehen

Was Beschäftigte bei der Berechnung der Kündigungsfrist zudem beachten müssen: Nicht das Datum des Kündigungsschreibens oder etwa wann man es mit der Post verschickt hat, ist entscheidend. Sondern der Zugang der Kündigung beim Arbeitgeber. Der Tag des Zugangs wird bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet – sondern es zählt erst der darauffolgende Tag, wie die Juristin Anke Marx von der Arbeitskammer des Saarlandes laut einem früheren Bericht der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Sonn- und Feiertage werden als normale Tage mitgezählt.