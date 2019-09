Wird Lichter zum Langfinger? Diese Rarität weckt seine dunkle Seite

Als Bares für Rares-Moderator Horst Lichter diese kleinen Schmuckstücke sah, war es um ihn geschehen: Er wollte sie haben! Doch soweit sollte es nicht kommen.

TV-Moderator Horst Lichter ist in den meisten Fällen ein Fan der Raritäten, die Verkäufer bei Bares für Rares unter die Händler bringen möchten. Doch manchmal merkt man dem Aushängeschild der Sendung richtig an, wenn ihn etwas besonders interessiert. In einer Bares für Rares-Folge Ende September 2019 war es soweit: Zwei Raritäten hatten es dem Rheinländer derart angetan, dass er den Verkäufer nicht in den Händlerraum gehen lassen wollte.

"Ich bin begeistert von Ihren Stücken!" - auch Händler sind fasziniert

Als Verkäufer Peter Hoefler dem Experten Detlev Kümmel seine Verkaufsobjekte präsentierte, wurden Lichters Augen groß. Zwei seltene und hochwertige Motorsport-Stoppuhren waren es, die den Moderator staunen ließen. Schnell schirmte er die Uhren mit den Händen ab und flunkerte: "Der Peter hat leider Gottes nix mitgebracht. Er wollte dich einfach nur mal kennenlernen". Doch Experte Kümmel und der Verkäufer mussten Lichter enttäuschen: Er musste die Uhren wieder rausrücken, denn Peter Hoefler wollte unbedingt in den Händlerraum, um die Uhren gewinnbringend zu verkaufen.

Und das klappte auch: Es stellte sich heraus, dass seine Motorsport-Stoppuhren sehr wertvoll sind. "Die Uhren sind aus den 60er-/70er-Jahren. Mein Vater ist Rallyes und Bergrennen gefahren." sagte Verkäufer Hoefler und die Händler waren entzückt. "Ich bin begeistert von Ihren Stücken!" waren Wolfgang Pauritschs Worte, als er die Stücke im Händlerraum in Händen hielt. Für die beiden Uhren - eine Uhr der Marke Heuer wurde früher im Cockpit verwendet, die andere Uhr von Longines vor dem Streckenposten - wären bis zu 5.000 Euro drin, so die Expertenschätzung in der Sendung. Den Deal machte am Ende Händler Pauritsch: 3.700 Euro war sein Gebot, das Verkäufer Hoefler annahm.

jg