"Bares für Rares": Flohmarktfund entpuppt sich als Sensation - Händler zahlen vierfachen Preis

Ein Flohmarktfund führt eine Verkäufer ins Pulheimer Walzwerk. Vom Experten will sie wissen, ob das Schmuckstück wertvoll ist. Der hat für sie eine Überraschung parat.

Es ist ein Armband mit "einem fetten Stein", wie Lichter gleich zu Beginn der Folge anmerkt. Alt und wertvoll sieht es aus, doch stimmt das auch? Das will Liane Gonzalez von Expertin Wendela Horz wissen. Das Schmuckstück sei ein Flohmarktfund gewesen, so die Verkäuferin, für welches sie "nur" 100 Euro bezahlt hatte.

"Bares für Rares": Flohmarktfund stellt sich als uralte Rarität heraus

Und Wendela Horz hat gute Nachrichten für die 59-Jährige: Das Gold-Armband sei tatsächlich eine uralte Rarität: "Es besteht aus 585er Gold und die kleinen Schmuckelemente sind in Silber aufgelötet. In der Mitte haben wir diesen schönen Stein und bei dieser Farbe und dieser Größe gibt es drei Möglichkeiten, was es sein könnte. Das Hochwertigste wäre ein Topas, dann könnte es ein echter Quarz sein oder eben ein Glasstein", sagt Expertin Wendela Horz.

Um das herauszufinden, setzt sie den Refraktometer an, ein Messgerät zur Bestimmung des Brechungsindex. Das Ergebnis: Bei dem Stein auf dem Armband, das der Expertin zufolge aus der Zeit der Jahrhundertwende stammt, handelt es sich wirklich um einen Quarz namens Citrin. Da hat die Verkäuferin für 100 Euro damals ja ein richtiges Schnäppchen gemacht!

Händler zahlen das Vierfache für Gold-Armband

Trotzdem gab sich Gonzalez in der Show anfangs eher bescheiden, was ihre Schmerzgrenze anging. So wollte sie anfangs genauso viel haben, wie sie damals auf dem Flohmarkt für das gute Stück bezahlt hatte. "Aber ich hab's mal gewogen und nach dem Goldpreis geschaut und dann ist es wesentlich mehr wert", sagt Gonzalez.

Die Expertin gibt ihr recht: Sie schätzt das Armband zur Freude der Verkäuferin sogar auf bis zu 500 Euro. Auch die Händler sind sofort begeistert - Fabian Kahl bietet sogleich 200 Euro für das Schmuckstück. Doch am Ende bekommt Kollegin Elke Velten für 400 Euro den Zuschlag. Mit dem Geld will sich Gonzalez mit ihrer Tochter einen Feuerlauf über glühende Kohlen gönnen.

