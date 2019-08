"Für Geld macht der alles!": Lichter postet Video - dann gehen Fans auf ihn los

Die Trödelsendung "Bares für Rares" auf ZDF hat schon längst Kultstatus erreicht. Einer ihrer Stars: Moderator Horst Lichter. Doch nun ist er heftig in die Kritik geraten.

Sympathisch, immer einen frechen Spruch auf der Lippe und super-neugierig: So kennen und lieben die Fans Horst Lichter. Der exzentrische Moderator von "Bares für Rares" ist der Star der beliebten Trödelshow, die bereits Kultstatus in der deutschen Fernsehlandschaft genießt.

"Bares für Rares": Moderator Lichter erntet Shitstorm für dieses Video

Der einstige Starkoch ist aus diesem Grund auch ein gern gesehener Gast auf roten Teppichen oder bei anderen TV-Formaten. So soll er in Steven Gätjens neuer Show "Sorry für alles" eingeladen worden sein. Dort werden Menschen mit versteckter Kamera gefilmt, wie sie von anderen, darunter auch Promis, auf den Arm genommen werden.

Vorab hatte Lichter auf der Facebook-Seite von "Bares für Rares" bereits ein kurzes Vorschau-Video seines Auftritts gepostet. Darin sagte er in die Kamera: "Eine Poker-Partie, eine 87er Corvette, ein Tarnanzug. Wie hängt das alles zusammen? Sorry für Alles."

Doch nur kurze Zeit später hagelte es heftige Kritik in der Kommentarspalte. So giftete ein User: "Horst Lichter im Tarnanzug in der freien Natur ausgesetzt - das wäre vielleicht eine langfristige Lösung." Ein anderer meint: "GELD, GELD, GELD. Für Geld macht der alles!" Ein weiterer dagegen urteilt: "Ein penetrant unerträglicher Quatschkopf." Ein User geht sogar so weit, den beliebten Moderator als "Kasperl der Nation" zu bezeichnen. Doch so viel Hass gegen Lichter ging wohl manchen Fans zu weit.

Fans gehen auf Lichter los - am Ende streiten sie untereinander

So verteidigte ihn eine Userin mit diesen Worten - und trifft den Nagel auf den Kopf: "Was habt ihr eigentlich ständig gegen HL? Der tut doch niemanden etwas! Er ist nunmal von der Art so … Niemand ist perfekt und ihr auch nicht. Wem es nicht gefällt, muss die Sendung nicht schauen."

Doch worum geht es genau in "Sorry für Alles"? So traf Lichter darin auf Kandidat Helmut. Der hatte Angst um seine geliebte Corvette und musste erraten, was mit ihr geschehen war. Er hatte die Wahl zwischen:

A) Deine Tochter Verena hat deine Corvette bei "Bares für Rares" verkauft.

B) Horst Lichter hat mit deiner Familie eine Pokernacht in deinem Partyraum veranstaltet.

C) Verena und Horst Lichter waren in Amsterdam auf einer Techno-Party.

Ob Tochter Verena tatsächlich seine Corvette verscherbelte, erfahren Sie jetzt hier in der ZDF Mediathek.

