"Bares für Rares": Diamantkreuz bricht alle Rekorde - doch Preis war offenbar viel zu gering

Bei dieser Rekordsumme blieb nicht nur Lichter der Mund offen stehen. In der XXL-Folge von "Bares für Rares" sorgte ein historischer Schatz sorgte für Furore - und viele Tränen.

Update vom 25. Mai 2019: "Bares für Rares"-Händlerin Susanne Steiger (36) blätterte 42.000 Euro für das kostbare Diamantkreuz hin, das angeblich drei Holzsplitter des Kreuzes Jesu Christi enthielt.

Stephanie Huber und ihre Mutter Cosima Birk machten mit dem Erbstück wohl das Geschäft ihres Lebens. Doch sollten sie das hier nun lesen, dürfte ein wenig Wehmut aufkommen. Die Bild-Zeitung sprach mit Antiquitäten-Experten, die den wahren Wert des Diamantkreuzes zu kennen meinen. Ihre Antwort: Der Wert des Kreuzes kann weitaus höher liegen.

Eine erfahrene Expertin aus Bayern meint etwa: "Sollte die Pektorale tatsächlich echt sein, kann der Wert ins Unermessliche steigen. Zum reinen Materialwert kommt der ideelle Wert der Reliquie. Für besondere Stücke geben Sammler Mondpreise aus. Hunderttausende Euro."

Ein ebenfalls nicht namentlich genannter Auktionator meint derweil: "Die Schätzung bei 'Bares für Rares' ging sehr schnell. Meiner Meinung nach zu schnell. Bei solch hochkarätigen Objekten kann die Schätzung Stunden dauern. Theoretisch müsste jeder Diamant einzeln auf Karat-Zahl, Reinheit, Farbe und Schliff geprüft werden. So machen es zumindest seriöse Händler."

100.000 Euro wären drin gewesen, mindestens, meint ein weiterer Händler laut Bild aus Trier. Der sagt: "So etwas taucht auf dem Markt so gut wie nie auf. Ich habe ein Objekt wie dieses noch nie gesehen."

Hat also Kunsthistorikerin Heide Rezepa-Zabel (54) einen fatalen Fehler begangen und die Verkäuferinnen falsch beraten? Sie hatte den Wert des Diamantkreuzes in der ZDF-Sendung auf 60.000 bis 80.000 Euro geschätzt.

Erstmeldung vom 23. Mai 2019: Dass Horst Lichter einmal die Spucke wegbleibt, das erleben eingefleischte "Bares für Rares"-Fans eher selten. Doch in der XXL-Folge am Mittwochabend (22. Mai) ist es passiert: Beim Anblick einer uralten Reliquie war sogar der Moderator vor Ehrfurcht baff. Am Ende der Sendung, die vor der historischen Kulisse von Schloss Schwerin stattfand, sorgte der Schatz nicht nur für einen Rekord-Preis, sondern es kullerte auch die ein oder andere Träne. Über den Schatz berichtet auch Heidelberg24*.

Rekord-Summe in "Bares für Rares" für jahrhundertealte Reliquie

Alles begann, als Stefanie und Cosima aus Rülzheim das antike Erbstück Lichter und Dr. Heide Rezepa-Zabel präsentierten. Da war sogar die sonst so gefasste Expertin erst einmal richtig platt - mit großen Augen begutachtete sie die Rarität.

Verständlich, handelte es sich schließlich um ein 300 Jahre altes pontifikales Brustkreuz, welches mit 40-karätigen Diamanten besetzt war. So etwas bekommt auch die Trödel-Expertin nicht alle Tage zu sehen! Als sie ihre Stimme wiederfindet, bringt sie nur ein "Das ist toll!" heraus.

Ihre unglaubliche Expertise: Allein das Material sei schon 17.000 Euro wert! Insgesamt schätzte Dr. Rezepa-Zabel die Reliquie auf sage und schreibe 60.000 bis 80.000 Euro.

42.000 Euro für Brustkreuz - Händlerin überglücklich

Die Verkäuferinnen können ihr Glück kaum fassen - doch werden die Händler wirklich so viel Geld für das gute Stück hinblättern? Tatsächlich - Schmuck-Händlerin Susanne Steiger ergatterte den historischen Satz für satte 42.000 Euro.

Noch ganz benommen stammelte die: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll." Kein Wunder, hat Steiger doch den Rekord gebrochen - und das wohl teuerste Stück in der Geschichte der Erfolgsshow erworben. "Das ist quasi die Nadel im Heuhaufen. Die habe ich heute Abend hier gefunden. Ich bin wahnsinnig glücklich."

