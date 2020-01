Ein kunstvoll gefertigter Teller mit dem Emblem eines der bedeutendsten deutschen Politiker: Da waren Lichter und Experte Kümmel sprachlos. Doch dann kommt alles anders.

"Boah, was haben wir denn da Schönes stehen? Mein lieber Mann!", kam "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter aus dem Staunen kaum heraus. Auch Experte Detlev Kümmel stand ehrfürchtig vor dem Teller, den das Gesicht von niemand Geringerem als der Politiker-Legende Konrad Adenauer zierte. Schnell wird klar: Diese Rarität ist außergewöhnlich - und könnte ein kleines Vermögen wert sein.

"Bares für Rares": Rarität mit politischer Berühmtheit erstaunt alle

Besonders der Experte konnte sich an dem kunstvoll verzierten Teller mit historischem Wert nicht satt sehen. Neben dem Konterfei von Adenauer, dem ersten Bundeskanzler (1949 bis 1963) der neu gegründeten Bundesrepublik, sind zudem die Umrisse des damaligen Deutschlands zu sehen.

Erfahren Sie hier: Rekord-Fund in "Bares für Rares": Vase sorgt für Furore - doch fast geschieht Riesen-Unglück.

Auch Lichter meinte begeistert, als er das gute Stück näher inspizierte: "Beachtlich. Ich sehe da oben drauf etwas, was mich sehr verwundert, überrascht, begeistert. Und zwar den Adler." "Das scheint tatsächlich von der Bundesregierung zu sein", folgerte er. Doch Experte Kümmel korrigierte ihn schnell: "Nicht von, für", meinte dieser. Der Teller war angeblich ein Staatsgeschenk für Adenauer und war handgefertigt aus Silber, Palisanderholz, Messing, Jadesteinen und Elfenbein.

Auch interessant: "Bares für Rares": Verkäuferin sahnt erst richtig ab - und sorgt dann für Entsetzen.

"Eine Sensation": Trödel Vermögen wert? Doch Verkäuferin vergisst wichtige Sache

"Die älteste Tochter von Konrad Adenauer, Ria Reiners, hat nach Mönchengladbach geheiratet, wo ich herkomme", erklärte schließlich Ursula Widler. "Und meine Schwiegermutter hat in den 60er-Jahren da im Haushalt als Köchin gearbeitet." Von ihren Arbeitgebern hätte letztere immer wieder Dinge geschenkt bekommen, so auch den wertvollen Teller. Diese wurden in einer Kiste verwahrt, die nun entsorgt werden sollte. Der Experte schätzte das gute Stück schließlich auf satte 3.000 Euro.

Doch dann kam alles anders - ein großes Problem trübte die Freude um das seltene Stück. Da die freigeschnitzte Arbeit komplett aus Elfenbein war, brauchte es für den Verkauf die Papiere. Grund dafür: Der Handel mit nach 1947 verarbeitetem Elfenbein ist ohne diese verboten. Daher bat Kümmel die Verkäuferin dringlichst darum, die Papiere noch zu besorgen.

Schließlich wäre die Rarität "Oberliga" und auch Moderator Lichter verabschiedete sich mit den Worten, dass es sich hier um "eine Sensation" handelte. Da kann man nur hoffen, dass die Verkäuferin die Papiere auch findet - und ganz bald wieder zu "Bares für Rares" zurückkehrt ...

Lesen Sie auch: "Bares für Rares": Verkäuferin sorgt für Zitter-Partie mit sündiger Rarität.

jp