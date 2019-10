Sie bekommen nur 1.000 Euro Rente? An diesen fünf Orten schwelgen Sie im Luxus

Besser leben

+ © dpa / Jens Büttner Sonne, Meer und günstige Preise: Immer mehr Rentner zieht es ins Ausland. © dpa / Jens Büttner

Immer mehr Menschen haben Angst, dass ihre Rente nicht ausreichen wird. In Deutschland mag das vielleicht der Fall sein - in anderen Ländern lebt man dagegen in Saus und Braus.