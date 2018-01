Haben Sie noch eine "Bravo Hits" daheim? Sie könnte viel Geld wert sein

München - Die eine oder andere Ausgabe der "Bravo Hits"-Reihe haben sehr viele Deutsche noch daheim im Regal stehen. Teils lässt sich ein verstaubtes Etwas zu viel Geld machen.

Hits sind oft kurzlebig - und das gilt auch für Sampler, die Chart-Songs versammeln. Kostet die aktuellste Ausgabe der "Bravo Hits"-Reihe im Handel stets rund 20 Euro, so fällt der Wert schnell. Beispiel: Die "Bravo Hits 84" aus dem Jahr 2014 wird bei Amazon gebraucht ab 1,46 Euro verscheuert. Und auf Flohmärkten bleiben die älteren Ausgaben in den Wühlkisten oft auch liegen wie Sauerbier.

Doch es gibt eine Ausnahme: "Bravo Hits Vol. 1" (hier die Tracklist für alle Nostalgiker) wird unter Sammlern hochgehandelt. Sammler? Ja, es gibt viele, die gerne eine lückenlose Sammlung der "Bravo Hits"-Compilations ihr Eigen nennen wollen.

Von dieser ersten Folge der "Bravo Hits"-Reihe gibt es zwei Versionen. Vor allem die Erstausgabe der "Bravo Hits Vol. 1" aus dem Jahr 1992 erzielt im Internet oft hohe Preise. Sie ist daran zu erkennen, dass der erste Song "America: What Time Is Love?" der Band The KLF ist und nicht etwa "Don't Be Aggressive" von Sandra wie bei späteren Ausgaben. Zudem enthält die rare Ausgabe einen schwarzen Balken mit den Worten "Exklusiv No. 1 Hot Mr. Big: To Be With You". Doch auch die zweite Version mit dem Sandra-Song erzielt beeindruckende Preise.

"Bravo Hits Vol. 1" wird teils für 166 Euro angeboten

Wenn Sie also noch stapelweise oder auch nur einzelne "Bravo Hits"-CDs daheim haben, sollten Sie einmal prüfen, ob eine dabei ist. Und Ihnen im Verkaufsfall nicht ein köstliches Abendessen finanzieren könnte.

Die Erstausgabe mit dem KLF-Song ging im Mai 2016 bei eBay für 105,95 Euro weg, in anderen Angeboten für rund 70 Euro. Eine neue, noch eingeschweißte Fassung der zweiten Auflage mit Sandra sucht bei Amazon derzeit für 165,89 Euro nach einem Käufer. Eine andere in Folie steht bei eBay für 199 Euro. Auf der Online-Plattform Discogs wird die Erstausgabe ab 75 Euro angeboten.

Allerdings treiben solche stattlichen Preise auch dubiosere Blüten: Auf dieser Internet-Seite und auch in einem YouTube-Video wird vor Fälschungen gewarnt:

Derzeit sorgt im Internet die Truppe Boygroup Boys für Furore.

lin