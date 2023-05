Abschließen oder nicht? Welche Faktoren eine Berufsunfähigkeitsversicherung teuer machen

Eine Berufsunfähigkeit kann jeden treffen. Im Fall einer Krankheit oder eines Unfalls zahlt die Versicherung dann monatlich eine vereinbarte Rente – sofern man sie abgeschlossen hat.

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann für viele Erwerbstätige sinnvoll sein. Sie greift nämlich dann, wenn man nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann und sichert den Versicherten somit finanziell ab, wenn es der Job nicht mehr tut.

Berufsunfähig oder arbeitsunfähig: Was ist der Unterschied?

Der Unterschied zwischen Berufs- und Arbeitsunfähigkeit liegt bereits im Wort erklärt. Eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung greift nur dann, wenn der Versicherte wirklich komplett arbeitsunfähig ist. Das bezieht sich nicht nur auf den zuvor ausgeübten Job, sondern auf jegliche Arbeitstätigkeiten. Ein Beispiel: Ein Dachdecker kann wegen eines steifen Beines nicht mehr auf dem Dach arbeiten, kann allerdings in seiner oder einer anderen Firma einfache – und oft schlechter bezahlte – Helfertätigkeiten ausüben. Da er bestimmten Arbeiten noch nachgehen kann, gilt er nicht als arbeitsunfähig. Dementsprechend zahlt auch die Versicherung nicht.

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung greift dann, wenn man seinen bisherigen Job nicht mehr ausüben kann. © Imago

Bei einer Berufsunfähigkeit wird für die Auszahlung der Versicherung immer der zuletzt ausgeübte Beruf zugrunde gelegt. Ist der Versicherte aus dem obigen Beispiel also nicht mehr in der Lage, in seinem letzten Beruf als Dachdecker zu arbeiten, muss die Versicherung zahlen – unabhängig davon, ob die Person eventuell andere Tätigkeiten ausüben könnte. Als berufsunfähig gilt laut § 172 des Versicherungsvertragsgesetzes, wer voraussichtlich dauerhaft wegen eines Unfalls oder einer Krankheit seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Reine Altersschwäche ist kein Grund für Versicherung, die Versicherungssumme auszuzahlen.

Der richtige Zeitpunkt: Wer sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen und wann?

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann jedem Erwerbstätigen eine Sicherheit geben, denn niemand weiß vorher, wie sein Leben verlaufen wird. Wenn eine Krankheit oder ein Unfall dafür sorgen, dass eine Person nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten kann, ist oft auch das Thema Geldnot nicht weit. Auch für Selbstständige, die nicht in die Rentenkasse einzahlen, kann diese Zusatzversicherung sinnvoll sein. Wer anderweitig genügend für den Ernstfall abgesichert ist, zum Beispiel durch einen Beamtenstatus oder andere Anlagen, braucht nicht zwingend eine Berufsunfähigkeitsversicherung.

Damit sich eine Berufsunfähigkeitsversicherung lohnt, sollte man sie möglichst in jungen Jahren abschließen. Ein fortgeschrittenes Alter oder bereits bestehende Erkrankungen, die es wahrscheinlich machen, dass der Versicherte entweder bald von der Versicherung Gebrauch machen muss oder nicht mehr lange einzahlen wird, treiben die Kosten in die Höhe. Generell gilt also: Je früher im Berufsleben die Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen wird, desto besser – und günstiger.

Kosten einer Berufsunfähigkeitsversicherung: Weitere Faktoren, die es teuer machen

Sowohl Alter als auch der Gesundheitszustand und etwaige Krankheiten spielen demnach eine Rolle in der Berechnung der monatlichen oder jährlichen Versicherungsbeiträge.

Dazu kommen aber noch andere Faktoren wie etwa der ausgeübte Beruf. Personen, die gefährliche Berufe, wie zum Beispiel den des Dachdeckers oder den eines Kriegsreporters, ausüben oder körperlich anstrengenden Jobs nachgehen, werden monatliche mehr zahlen müssen. Der Grund ist, dass manche Berufe eine höhere Wahrscheinlichkeit mit sich bringen, dass Versicherte von der Police wirklich irgendwann Gebrauch machen müssen.

Das gleiche gilt für gefährliche Sportarten oder Hobbys. Wer zum Beispiel angibt, Freeclimbing oder Höhlentauchen zu betreiben oder als Hobby Motorrad-Rennen zu fahren, wird voraussichtlich auch höhere Beiträge zu zahlen haben.

So funktioniert die Versicherung: Was passiert im Falle einer Berufsunfähigkeit

Zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung lässt man sich am besten in einem Versicherungsbüro beraten. Das kann die Police an die jeweiligen Bedürfnisse des Versicherten anpassen und bezahlbare Monatsbeiträge möglich machen. Der Versicherte kann sich dann aussuchen, wie hoch die Versicherungssumme, also die monatliche Rente, sein soll, die er im Fall einer Berufsunfähigkeit ausgezahlt bekommt. Je höher diese Summe, desto höher die Beiträge.

Sollte man dann in seinem Beruf nicht mehr arbeiten können – egal ob wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Krankheit oder wegen eines Unfalls – dann wird man zunächst einmal vom Arzt krankgeschrieben und Arbeitgeber und Krankenkasse springen ein. Wenn die Berufsunfähigkeit allerdings zu einem dauerhaften Zustand wird, greift die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ab dann wird monatlich bis zum vereinbarten Vertragsablauf oder im besten Fall bis zur Genesung die BU-Rente an den Versicherten ausgezahlt.