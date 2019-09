Haben Sie diese Kreditkarte, werden Ihnen alle Wünsche erfüllt

Classic, Gold oder Platin: Bei manchen Kreditkarten ernten Sie neidische Blicke. Doch viele Superreiche reichen sie schon lange nicht mehr - sie streben nach viel Wertvolleren.

Haben Sie schon mal eine goldene oder platinfarbene Kreditkarte in Händen gehalten? Dann sind Sie einer der wenigen Glücklichen, denen dieses Schicksal zuteil wurde. Doch wirkliche Superreiche können da nur müde lächeln - schließlich haben sie meist ein ganzes Portemonnaie voll von diesen Karten. Wer etwas auf sich hält, verfügt über eine sogenannte Black Card.

Doch die ist so exklusiv, dass man sie nur auf Einladung erhält. Um das schwarze Stück Plastik zu ergattern, müssen Sie allerdings zuvor bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und die sind nicht ohne - so erhalten Sie zum Beispiel die wohl beliebteste und edelste Kreditkarte der Welt, die Centurion von American Express, nur, wenn sie mindestens eine halbe Million Euro im Jahr verdienen!

Und weil das noch nicht reicht, müssen Sie zudem mit einer goldenen oder Platin-Kreditkarte einen sechsstelligen Jahresumsatz generieren. Wenn Sie all diese Punkte erfüllen, kann es also sein, dass American Express Sie auserwählt, um ein Centurion-Member zu werden. Doch die Einladung hat auch ihre "Tücken" - so bietet das Kreditinstitut die Edelkarte nur gegen eine stolze Jahresgebühr im vierstelligen Bereich an.

Centurion von American Express: Wer diese Karte besitzt, dem werden alle Wünsche erfüllt

Dafür erhalten Sie aber auch einen exzellenten Service, so haben Sie 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, über die Centurion-Kundenhotline ihren persönlichen Concierge zu kontaktieren. Der wird Ihnen dann all Ihre Wünsche erfüllen. Zudem organisiert das Institut für Sie Reisen, Dolmetscher und sogar einen Einparkgehilfen. Außerdem bekommen Sie gratis Übernachtungen in Luxus-Hotels, Business-Flüge und Shopping-Rabatte. Darüber hinaus werden Sie zu Special-Events, wie Kochkursen mit Sterneköchen, eingeladen.

Ein weiteres Schmankerl: Wer im Besitz des schwarzen Plastiks ist, kann sich zudem alles damit kaufen, ohne jemals das Limit zu erreichen. Wer sich zum Beispiel ein Haus für mehrere Millionen kaufen möchte, muss dafür lediglich seine Karte zücken.

