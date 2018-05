Finanzexperten enthüllen: Darum ist die Daimler Aktie so lukrativ wie nie

Der Kurswert der Daimler Aktie ist mächtig abgesackt. Damit gehört sie zu den Verlustbringern an der Börse. Können Anleger bald auf bessere Zeiten hoffen?

Was ist nur mit der Daimler Aktie los? Das Wertpapier des bekannten Automobilherstellers erlebte im April eine rasante Abwärtsfahrt. Am heutigen Mittwoch (15. Mai) gehört sie mit einem Minus von 0,3 Prozent noch im Mittelfeld. Aktuell liegt sie bei 66,95 Euro. Zum Vergleich: Am Vortag waren es noch 65,16 Euro. Das entspricht einer Verschlechterung von über einem Euro.

Daimler Aktie fällt - doch Finanzanalysten sehen positiv in die Zukunft

Das Pikante daran: Damit liegt die Daimler Aktie (WKN: 710000) mit etwa 16 Prozent merkbar unter dem 52-Wochen-Hoch vom 24. Januar 2018 (76,48 Euro). Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler daher von 90 auf 88 Euro gesenkt, wie das Handelsblatt berichtet.

Zudem berichtet Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie, dass er bereits – anlässlich der geänderten Rechnungslegungsvorschriften – seine Gewinnprognosen für 2018 bis 2022 verringert habe. Dennoch empfiehlt Burgstaller Anlegern weiterhin, die Aktie zu kaufen. Schließlich schätze er die Daimler Aktie nichtsdestotrotz sehr positiv ein.

Auch Max Warburton, Analyst des US-Analysehauses Bernstein Research, sieht die Entwicklung gelassen. Da sich der europäische Autosektor seit Jahresanfang prächtig mache, belässt er das Kursziel der Aktie auf 73 Euro.

Außerdem stuft sie der Börsenexperte auf "Market Perform" ein. Das heißt, seiner Einschätzung nach wird sich die Daimler Aktie wohl genauso gut im weiteren Verlauf wie der Gesamtindex entwickeln.

Daimler Aktie: Dividende soll nun auf 3,65 Euro je Aktie angehoben werden

Fakt ist: Die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers hat zwar ein Minus von 1,5 Prozent eingefahren, doch damit ist sein Anteilschein noch immer im Dax im guten Mittelfeld. Zudem hat sie damit nur etwas schlechter als der Index abgeschnitten. Dieser hat sich ebenfalls um 167 Punkte und 1,33 Prozent verschlechtert. Damit kommt die Daimler Aktie aktuell auf insgesamt 177,12 Millionen Euro Umsatz.

Zudem werden Anleger begrüßen, dass die Daimler AG auf seiner Hauptversammlung Anfang April verkündet hat, die Dividende auf 3,65 Euro je Aktie anzuheben. Zum Vergleich: 2017 belief sie sich noch auf 3,25 Euro. Das macht eine Steigerung von 12,3 Prozent aus. Investoren können somit mit einer Dividendenrente von etwa vier Prozent rechnen.

jp