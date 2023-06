Als Kassenkraft 4.700 Euro im Monat verdienen – wo es möglich ist

Von: Dieter Tannert

Der stete Personalmangel treibt nicht nur in Deutschland die Löhne und Gehälter nach oben. In der Schweiz sind auch Tätigkeiten im Einzelhandel gut entlohnt.

Sieht man sich in Deutschland um, findet man vielerorts Lohnforderungen von Gewerkschaften. Teilweise spiegeln sich die Forderungen in Tarifergebnissen wider. Im öffentlichen Dienst spricht die Gewerkschaft ver.di beispielsweise von einer Lohnerhöhung für die Beschäftigten von 11,5 %. Im bayerischen Kfz-Handwerk vermeldet die Gewerkschaft IG Metall 8,6 % mehr Lohn zuzüglich einer einmaligen Inflationsprämie über insgesamt 2.500 Euro. Die Beträge können helfen, um der Inflationsrate entgegenzuwirken. Die erreichten Lohnerhöhungen führen in Deutschland nicht zu Monatsgehältern, wie beispielsweise in der Schweiz.

Als Kassenkraft kann man in der Schweiz viel verdienen. Manche arbeiten sogar dort und leben in Deutschland und erhalten somit mehr Geld. © picture alliance/dpa | Tom Weller

In der Schweiz bei Aldi an der Kasse arbeiten

In Bayern werden derzeit für eine Kassenkraft nach dem geltenden Tarifvertrag 2.836 Euro brutto in der Endstufe bezahlt. Die Endstufe ist das höchste monatliche Gehalt, das man mit dieser Tätigkeit tariflich erzielen kann. Diese Stufe erreicht man nach sechs Jahren Tätigkeit und bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 37,5 Stunden. Dagegen werden beispielsweise im schweizerischen Einzelhandel bei Aldi Suisse Monatsgehälter von 4.646 bis zu 4.762 Schweizer Franken gezahlt. Das entspricht bei einem derzeitigen Umrechnungskurs von 1 Schweizer Franken = 1,02 Euro einer Spanne von 4.730 bis zu 4.848 Euro.

In der Schweiz arbeiten und in Deutschland leben

Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind teurer als in Deutschland. Das Statistische Bundesamt geht in seiner letzten Veröffentlichung für das Jahr 2021 davon aus, dass die Lebenshaltungskosten um 51 % höher sind als in Deutschland. Da die Inflationsrate in Deutschland zuletzt stark gestiegen ist und bei 7,2 % lag, hat sich dieses Verhältnis vermutlich nicht verbessert, da die Inflationsrate in der Schweiz zuletzt bei geringeren 2,9 % lag. Aber es gibt viele Arbeitnehmer, die als sogenannte Grenzgänger nicht in die Schweiz ziehen, sondern weiter in Deutschland leben und in der Schweiz arbeiten. Gibt man in einem schweizerischen Gehaltsrechner das angegebene monatliche Einkommen von 4.762 Schweizer Franken an, verbleibt nach Abzug der schweizerischen Abgaben ein Nettobetrag von 3.924,36 Schweizer Franken, was knapp einem Betrag von 4.000 Euro entspricht.

Sind Grenzgänger im schweizerischen Einzelhandel erwünscht?

Auf Anfrage sagte Aldi Suisse gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA, dass bereits Grenzpendler dort arbeiten und man immer an motivierten Mitarbeiter interessiert sei. Vielmehr wird sogar noch darauf verwiesen, dass neben dem attraktiven Gehalt, das 13. Mal gezahlt wird, auch noch eine Unterstützung beim Aufbau der Altersversorgung geleistet wird.