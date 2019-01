Wer diese 2-Euro-Münze besitzt, könnte 54.000 Euro reicher werden - doch Experte warnt

Immer wieder bieten Verkäufer Fehlprägungen auf Ebay an. Aber nicht immer sind sie ihr Geld wert. (Symbolbild)

Wieder macht eine Fehlprägung einer griechischen Euro-Münze auf Ebay auf sich aufmerksam. Allerdings kommen Zweifel über den Wert des Geldstücks auf.

Griechische 2-Euro-Münzen sind offenbar sehr anfällig für Fehlprägungen. Auf Ebay bietet ein Verkäufer mal wieder ein Geldstück aus dem südeuropäischen Land an. Für die Münze aus dem Jahr 2002 verlangt er auch ganz bescheidene 54.000 Euro.

Gleich drei Münzen mit Fehlprägung im Angebot

Allerdings stellt sich die Frage, ob die 2-Euro-Münze das Geld auch wert ist. Immerhin bietet der Verkäufer nicht eine, nicht zwei, sondern gleich drei Münzen mit Fehlprägung an. So selten können die Fehlprägungen also gar nicht sein. Denn auf Ebay tummeln sich haufenweise ähnlicher Münzen.

Eine der Münzen habe einen Doppelrand, bei der anderen befände sich auf der Brust von Europa ein Pickel. Zudem sei ihre Krone nicht vollständig und die Blume sei nicht richtig geprägt. Auch der Stier weise Fehler auf.

Euro-Münzen sind oft keine Fehlprägungen: Experte warnt

Bei der dritten Münze befände sich ein eingeprägtes "S". Aber das sei gar nicht so selten und auch keine Fehlprägung. Das erklärt ein Münzexperte gegenüber der Bild-Zeitung. Demnach handle es sich um einen Sonderdruck. Griechenland konnte damals nicht genügend eigene Münzen prägen und bat Finnland um Hilfe. Diese Münzen haben im unteren Stern ein "S" eingeprägt bekommen. Dieses steht einfach nur für Suomi, also Finnland. Der Experte warnt zudem, auf diese Weise Münzen für diesen Betrag zu kaufen.

