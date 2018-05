"Mr. Dax" empfiehlt: Diese Aktien sollten Sie aktuell sofort kaufen

Wer ein Depotkonto eröffnet hat und ganz heiß darauf ist, mit Aktien zu handeln, sollte sich vorher informieren. Welche aktuell am lukrativsten sind, lesen Sie hier.

Wer Anfänger im Wertpapiergeschäft ist, steht oftmals auf dem Schlauch, welche man kaufen soll. Schließlich hat man gerade ein Aktienkonto eröffnet und ist Feuer und Flamme, endlich an der Börse mitzumischen. Gleichzeitig ist das Risiko anfangs noch sehr hoch, sich zu verspekulieren, wenn nicht die richtigen Aktien gewählt werden.

Aktien kaufen: Das müssen Sie vor dem Ordern beachten

Daher empfiehlt es sich, sich vor einem Wertpapierkauf grundlegend über diese sowie das Unternehmen zu informieren. Sammeln Sie alles über Verkaufszahlen, Aktienkurse der vergangenen Monate und Jahre sowie Tipps renommierter Börsenanalysten. Diese geben schließlich in regelmäßigen Abständen ihre Einschätzung über verschiedene Wertpapiere ab und ob es sich lohnt, sie aktuell zu kaufen oder nicht.

Zudem sollten Sie auch die Wahl der Börse beachten, wie dort gerade der Kurs der gewünschten Aktie steht – dieser kann von Handelsplatz zu Handelsplatz stark variieren. Aber auch, ob Sie sich mit der Marke und deren Image identifizieren und Sie persönlich anspricht, ist sicherlich ein Kriterium für einen Aktienkauf.

Außerdem raten Börsenanalysten meist einhellig dazu, mehrere Einzelaktien von Unternehmen diverser Branchen zu erwerben. So streuen Sie Ihr Aktiendepot breit und verringern die Entstehung eines möglichen Verlustrisikos. Schließlich stehen Sie dann nicht gänzlich mit leeren Händen da, wenn der Wertpapier-Kurs eines Unternehmens fallen sollte.

Lesen Sie auch: Die BASF-Aktie steigt und steigt - darum soll Sie bald ein neues Rekordhoch knacken.

Coca-Cola, Siemens & Co.: Investieren Sie in zukunftsträchtige Firmen

Hier sollten Sie im Markt gefestigte, gewinnbringende Unternehmen wählen, die bereits seit Jahren und/oder Generationen Erfolge für sich verbuchen konnten. So empfiehlt Dirk Müller, Börsenmakler und dank seiner Bestseller-Bücher international auch als "Mr. Dax" bekannt, sich an Unternehmen zu halten, "die immer verdienen", verrät er im Interview mit dem Handelsblatt.

So schätzt er besonders (internationale) Wertpapiere von:

Coca-Cola

Siemens

McDonald's

Apple

Nestlé

Energie-Konzerne wie RWE

Letztere werden seiner Meinung nach in Zukunft von der Energiewende und vom Wachstum der Schwellenländer immer weiter profitieren. Außerdem werfen sie auch in Zukunft gute Gewinne ab und zahlen ordentlich Dividende aus, ist sich Müller sicher.

Auch interessant: Die Daimler-Aktie ist laut Experten gerade ebenfalls so lukrativ wie nie.

Von diesen Geldanlagen rät der Börsenexperte dringlichst ab

Von angeblich so sicheren Staatsanleihen hält er dagegen nichts: "Anleihen fasse ich nicht mit der Kneifzange an. Bundesanleihen bringen ja nicht einmal einen Inflationsausgleich und keinerlei Risiko-Entschädigung. So sicher sind Bundesanleihen nun auch wieder nicht", meint er nur weiter.

Er setze in jeglicher Hinsicht lieber auf Aktien – schließlich kommen ihm zufolge Wertpapier-Anleger im Schnitt besser weg, falls eine Staatspleite droht, als diejenigen, die Lebensversicherungen oder Anleihen besitzen.

Erfahren Sie hier, warum Ihre Kasse klingelt, wenn Sie in die Amazon-Aktie investieren.

Daher habe er auch schon vor Jahren all seine Lebensversicherungen verkauft, um den Erlös in Aktien zu investieren. Wer sich allerdings nicht hundertprozentig sicher ist, dem empfiehlt der Experte abschließend, einen kompetenten Finanzberater zu Rate zu ziehen, der mit Ihnen zusammen ein Portfolio erstellt.

Lesen Sie auch: So kaufen Sie als Anfänger Aktien - und viele Tipps für einen erfolgreichen Einstieg.

jp