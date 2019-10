Was diese Influencerin verdient, macht sprachlos

Was Influencerin Natalie Barbu pro Video verdient, kann sich sehen lassen.

Sich selbst inszenieren, Videos hochladen und damit Geld verdienen - kann man Influencer als Beruf durchgehen lassen? Eine Influencerin verrät, wie viel sie verdient.

Sie sind die neuen It-Girls und It-Boys: Influencer geben Trends vor und vermarkten ganz nebenbei sich und diverse Produkte vom Shampoo über Mode-Marken bis hin zum Superfood. Viele sehen ihre Aktivitäten auf Youtube oder Instagram eher als Hobby, das ihnen ein paar Euro zusätzlich einbringt. Doch manche können sogar von ihrem Influencer-Dasein leben, so wie Natalie Barbu.

1.000 Dollar für ein Video: So wichtig ist die Werbung

Die 22-jährige US-Amerikanerin hat 229.000 Abonnenten auf YouTube und das bringt ihr ordentlich Geld ein: Im Durchschnitt nimmt sie durch ein Video mit 100.000 Views zwischen 500 und 1.000 US-Dollar ein, wie sie kürzlich in einem ihrer Videos verriet. Insgesamt kann sie so in nur rund neun Monaten satte 27.000 Dollar verdienen.

Dabei ist es nicht nur die Abonnenten-Anzahl, die der Influencerin das Geld in die Taschen spült: Die Views sind ausschlaggebend. Wenn ein YouTuber also keine Anhänger hat, die seine Videos schauen, fällt auch kein Geld ab. Ab 1.000 Abonnenten und einer Verweildauer von 4.000 Stunden können sich YouTuber für ein Programm anmelden, das Werbeanzeigen in ihren Videos zulässt - und mit jeder Werbung, die ausgespielt wird, verdient ein Influencer Geld, wie Express meldete.

US-amerikanische Influencerin ist gut im Geschäft

Natalie Barbu setzt auf Videos, die mindestens 10 Minuten lang sind. Je länger das Video, desto mehr Werbeanzeigen kommen darin vor. Und so werden Barbus Anhänger in regelmäßigen Abständen mit Werbung bombardiert. Der jungen Frau soll es Recht sein: So kann sie ihr Hobby - nämlich Produkte vorstellen und sich währenddessen vor der Kamera zeigen - lukrativ vermarkten.

