Jetzt schnell checken: Diese Goldmünze ist satte 100.000 Euro wert

Im Jahre 2017 wurde die wohl erfolgreichste Goldmünze der Welt geprägt. Sie wird unter Sammlern so heiß gehandelt, dass sie Beträge im fünfstelligen Bereich verspricht.

Seit Jahren ist der Boom um die Krügerrand-Münze ungebrochen: Ihren Höhepunkt fand sie 2017, als anlässlich ihres 50. Jubiläums eine Sonderprägung der erfolgreichsten Goldmünze der Welt lanciert wurde. Vor allem im deutschsprachigen Raum ist die südafrikanische Münze seit ihrer Einführung 1967 heiß begehrt - sollen hier doch mehr als die Hälfte der Münzen abgesetzt werden.

Südafrikanische Krügerrand ist die erfolgreichste Goldmünze der Welt

Das bestätigte auch die Sprecherin von MDM Deutsche Münze in Braunschweig damals gegenüber Focus Online: "Das Interesse bei uns ist sehr groß", so Diana Medefind. "Der Krügerrand war die erste Anlagemünze in Deutschland und hat von daher schon immer eine sehr große Rolle seit Markteinführung gespielt."

Der Grund dafür: Die Münze ist aus Gold, welches je her als zeitloser Klassiker unter den Wertanlagen gilt. Zudem ist ihr Preis direkt an den Goldpreis gekoppelt. Insgesamt soll das gute Stück etwa 60 Millionen Mal vergeben worden sein.

Doch im Gegensatz zum Edelmetall ist die Krügerrand-Münze sogar noch heute ein legales Zahlungsmittel. Die Münze selbst besteht aus einer Unze Feingold, der Rest ist eine Kupferlegierung, damit die dekorative Oberfläche keinen Schaden nimmt. Somit besitzt die Goldmünze nur 22 statt 24 Karat, wie bei anderen Goldmünzen üblich. Die begehrte, aber auch limitierte, Jubiläumsprägung von 2017 weist dagegen ein stolzes Gewicht von 50 Unzen auf - das entspricht etwa 1,5 Kilogramm pro Stück.

50 Goldmünzen mit einem Gewicht von 50 Unzen zum 50. Geburtstag - Wert im fünfstelligen Bereich

Allerdings wurden nur 50 dieser besonderen Krügerrand-Münzen anlässlich des 50. Geburtstags geprägt, weshalb Branchenexperten davon ausgehen, dass jede Einzelne etwa 100.000 Euro wert ist! Das Interessante daran: Bereits zum 40. Jubiläum im Jahr 2007 gab es eine Sonderedition mit einer limitierten Auflage von 40 XXL-Münzen. Diese wiesen ein Gewicht von circa einem Kilogramm Gold auf und waren damals innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Eine Münze wurde damals für etwa 30.000 Euro gehandelt.

