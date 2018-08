Eine Geldeintreiberin packt aus: So ist es wirklich, Schuldnern alles zu nehmen

Nadine Miller begann vor dreizehn Jahren eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Doch ihr Job wurde zu einem Albtraum, der sie sieben Jahre in die menschlichen Abgründe blicken ließ.

Nadine Miller hat sieben Jahre lang eine emotionale Hölle durchgemacht, die sie im Rückblick wirklich niemanden wünschen würde. Damals begann sie eine Ausbildung als Bürokauffrau, die so harmlos begann und doch so tragisch endete.

Damals dachte Miller noch, sie würde reinen Bürokram erledigen. Dass sie allerdings hauptsächlich Mahnungen schreiben und Gerichtsvollzieher an nicht-zahlende Kunden ansetzen würde, war ihr nicht klar. Deren "Dienste" soll sie in all den Jahren vielzählig in Anspruch genommen haben, um an das Geld zu kommen, das der Firma angeblich zustand, in der sie beschäftigt war.

Journalistin hat sieben Jahre als "Geldeintreiberin" gearbeitet - und emotional sehr darunter gelitten

Oft soll es laut Miller, die heute als Journalistin bei Huffington Post tätig ist, zum folgenden Ablauf gekommen sein: Ein Kunde zahlte nicht, sie schrieb im Namen des Unternehmens eine Mahnung. Wenn dieser nicht antwortete, beauftragte sie einen Gerichtsvollzieher. Dieser fuhr beim Kunden vor und sollte die Schulden eintreiben. Allerdings nicht ohne rechtskräftigen Gerichtsbeschluss in der Tasche, der ihm die Vollmacht dazu gab.

Das Perfide daran: "Egal, zu welcher Uhrzeit, die Justizbeamten dürfen mit einer Polizeibegleitung in die Wohnung eindringen. Wenn die Haustür verschlossen ist, wird sie einfach aufgebrochen", erklärt sie weiter. Wenige Tage später käme der Gerichtsvollzieher dann mit einer eidesstattlichen Versicherung sowie einer Liste an, in der das Vermögen des Kunden aufgezählt ist. Dann lag es an Miller, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dessen Hab und Gut für die Firma einzuverleiben.

Angestachelt von ihrem Chef, soll die junge Frau hart gegen Schuldner vorgegangen sein. "In den sieben Jahren, in denen ich für das Unternehmen arbeitete, lernte ich, was es bedeutet, als emotionaler Krüppel zu leben. Ich stumpfte ab, zeigte irgendwann kein Mitgefühl mehr. Wenn Menschen Schulden hatten, hatte ich kein Mitleid mehr mit ihnen", so Miller. "Ich musste hart bleiben, auf das Recht meines Unternehmens pochen. Falls unsere Firma nichts mehr vom Geld sah, wurde ich vom Chef dafür verantwortlich gemacht. Schließlich war ich dafür zuständig, das Geld irgendwie heranzuschaffen."

Ex-"Geldeintreiberin" klagt: "Es fühlte sich schlimm an, zu wissen, dass man den Menschen alles nehmen konnte"

Aus Angst, ihren Job zu verlieren, spielte sie mit. Doch sie haderte immer wieder mit sich, fühlte sich unendlich schlecht dabei und schämte sich, Leuten am Existenzminimum ihre letzten Habseligkeiten zu nehmen. "Durch die eidesstattliche Versicherung wusste ich ganz genau, wie die Schuldner lebten. Hatte der Mann einen teuren Flachbildschirm oder einen Designer-Anzug, den man ihm abnehmen konnte? Oder gar ein wertvolles Haustier? Ja, sogar der treue Vierbeiner kann zur Begleichung von Schulden herangezogen werden. Hört sich grausam an? Ist es auch", erinnert sie sich.

Um einem völligen Bankrott zu entgehen, hätten manche Schuldner deshalb schnell das Weite gesucht. Das hätte die Arbeit zusätzlich erschwert, verrät die 28-Jährige. "Bis das Unternehmen oder ein Gerichtsvollzieher kapiert, dass Briefe zurückkommen, vergehen Wochen. Dann muss erstmal die neue Adresse ermittelt werden, was wiederum Tage dauern kann. An einem neuen Wohnort geht das ganze Prozedere neu los: Neue Stadt, neuer Gerichtsvollzieher, neue Kosten. Weil es den Unternehmen auch jedes Mal Zusatzkosten beschert, geben die meist nach einiger Zeit auf. Damit ist das Geld letztendlich verloren und die Schuldner kommen davon."

Am Ende hätte sie einfach nicht mehr verkraftet, so in die privaten und finanziellen Situationen von fremden Menschen "einzudringen". "Es fühlte sich schlimm an, zu wissen, dass man den Menschen alles nehmen konnte, was sie noch besaßen", erinnert sich Miller. Ein Gutes hätte es jedoch gehabt, ergänzt sie. Sie hat selbst noch nie Schulden in ihrem Leben gemacht.

