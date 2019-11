Frau (23) gewinnt über eine Million im Lotto - doch es endet herzzerreißend

Als Teenager gewann Jane Park über eine Millionen Euro im Lotto. Von da an schwelgte sie im Luxus - bis sie ein harter Schicksalsschlag traf, der ihr Glück überschatten sollte.

"Ich habe in meinem Leben noch nie so schlimm geweint" - diese herzerweichende Beichte stammt von einer Britin namens Jane Park. Die 23-Jährige hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten, nachdem sie eigentlich dachte, sie könnte nicht zufriedener sein. Glücklicherweise hat die junge Frau ihre Mutter an ihrer Seite, "um es durchzustehen", wie sie auf ihren sozialen Netzwerken verkündete. Die junge Frau hatte als Teenager im Jahr 2013 den EuroMillions-Jackpot geknackt und über eine Millionen Euro abgesahnt.

Junge Frau sahnt im Lotto ab - doch glücklich wird sie nicht

Über Nacht war Park plötzlich Millionärin - und lebte in Saus und Braus. Sie kaufte sich dicke Luxusautos - aber wirklich glücklich machte sie das viele Geld nicht. "Wenn du auf einmal sehr viel Geld hast, wird man schnell einsam und ist verzweifelt auf der Suche nach Bindungen und Beziehungen", sagt die 23-Jährige gegenüber dem britischen Mirror. Park, die mit ihrer Mutter in Edinburgh lebt, suchte sogar gegen Geld nach "Mr. Right".

Das klappte nur mäßig - dennoch verriet sie im Oktober diesen Jahres, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger sei. Dazu schrieb sie, dass sie aufgeregt sei und eine Mutter zu werden sie mehr erfülle als jeder Lotto-Gewinn. "Das positive Ergebnis auf dem Schwangerschaftstest war spannender als die Lotto-Gewinnzahlen auf meinem Los. Ich bin so glücklich", schrieb Park damals. "Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, jemanden Neues in meinem Leben zu haben, der mich nur um meiner selbst willen liebt und nicht wegen meines Bankkontos. Und das ist so eine tolle Sache."

Fehlgeburt: "Kein Lottogewinn der Welt kann das aufwiegen"

Doch aus ihrem großen Lebenswunsch wurde nichts - kürzlich gab sie bekannt, dass sie vergangenen Donnerstag (31. Oktober) eine Fehlgeburt erlitten hatte. Dazu postete sie: "Es ist vier Uhr morgens, ich bin total wach, aber emotional total fertig. Ich hätte niemals für möglich gehalten, das zu sagen, aber diese Schwangerschaft sollte einfach nicht sein. (…) Die Leute denken, dass im Lotto zu gewinnen, das Beste ist, was einem passieren kann. Aber dieses Gefühl war einfach magisch auf eine komplett andere Weise", so die junge Frau. "Das war etwas, dass man mit keinem Geld der Welt kaufen konnte."

