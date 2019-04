Amazon haut diese Schnäppchen nur jetzt 50 Prozent günstiger raus

Bis zum Mega-Schnäppchen-Tag Black Friday im November ist es noch eine Weile hin, da hat sich Amazon zum Start in den Frühling 2019 eine besondere Angebote-Woche ausgedacht. Die beginnt heute am 08. April und geht bis einschließlich 15. April. Der Online-Versandriese verspricht zum Winterschlussverkauf zahlreiche Schnäppchen-Deals.

So sollen täglich ab sechs Uhr morgens neue Blitzangebote im 5-Minuten-Takt verfügbar sein. Gut zu wissen: Diese sind allerdings nur für kurze Zeit und in begrenzter Stückzahl erhältlich. Daneben gibt es noch Angebote des Tages sowie ausgewählte Aktionen, die bis zu 50 Prozent günstiger sind als die unverbindliche Preisempfehlung.

Wer zudem die Amazon App auf seinem Smartphone hat, bekommt regelmäßig Updates und Push-Benachrichtigungen über die aktuellsten Schnäppchen-Deals. Allerdings müssen Sie diese hierfür zuerst in der App über Einstellungen aktivieren.

Hier finden Sie eine Auswahl der besten Schnäppchen-Deals der Frühlings-Angebote-Woche:

+ Philips S9711/31 Elektrischer Nass-und Trockenrasierer Series 9000

Der Rasierer von Philips ist für die gründliche und angenehme Rasur geeignet, selbst bei 3-Tage-Bart, verspricht der Hersteller. Möglich machen das die V-Track-Pro-Klingen, die für ein angenehmes Hautgefühl sorgen sollen. Zudem verfügt der Apparat über drei Geschwindigkeitsstufen. Der Bestseller Nummer 1 in Rotationsrasierer für Herren auf Amazon rasiert dank integriertem BeardAdaptSensor, der die Bartdichte 15-mal pro Sekunde misst und so die Rasurleistung der Haarstruktur anpassen soll. Die multi-dimensional beweglichen Scherköpfe passen sich außerdem jeder Kontur an. Die Akkuleistung beträgt 60 Minuten. Im Lieferumfang sind neben dem Rasierer ein aufsteckbarer Bartstyler, ein Reinigungssystem SmartClean Plus sowie eine Reinigungskartusche und ein Reiseetui inklusive. Während der Amazon-Frühlings-Angebote-Woche ist der Rasierer für je 179,99 Euro statt 270,00 Euro erhältlich.