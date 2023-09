Geld sparen im Herbst – wie Sie sich schon jetzt finanziell auf den Winter vorbereiten können

Von: Clara Kistner

Nach dem wohlverdienten Urlaub oder einigen Ausflügen ins Freibad, Café oder in die Stadt, ist der Geldbeutel nach den warmen Sommermonaten häufig wieder etwas leichter.

Da aber auch im Winter nochmals einiges an Kosten auf die Meisten zukommt, ist es durchaus ratsam, im Herbst bereits etwas Geld anzusparen. So können Sie sich bestenfalls in den herbstlichen Monaten schon auf steigende Strom- und Gasrechnungen vorbereiten. Aber auch im Dezember, wenn sich zahlreiche Menschen im Rahmen von Weihnachtsgeschenken für ihre Liebsten finanziell verausgaben, ist es gut, vorgesorgt zu haben.

Auch in den Herbstmonaten beim Einkaufen sparen

Nicht nur durch selbst gekochte Speisen können Sie einen kostspieligen Restaurantbesuch meiden, auch schon beim Einkauf der Lebensmittel gibt es sparsamere Methoden. Wählen Sie Ihre Einkaufsstätten mit Bedacht. So verfügen Discounter meist über ein günstigeres Sortiment, als vergleichbare Supermarktketten. Obst und Gemüse der Saison und aus der Region ist auch oft preiswerter, als exotische Früchte aus fernen Ländern.

Informieren Sie sich über die Wochenangebote der Supermärkte Ihrer Wahl und kaufen Sie, wenn Sie über ausreichend Platz verfügen, reduzierte, wenig verderbliche Produkte auf Vorrat. Überlegen Sie sich vor dem Wocheneinkauf, was Sie in den kommenden Tagen kochen möchten und planen Sie anhand dessen Ihren Einkauf.

Im Herbst Geld sparen, indem Sie Ihre Versicherungen prüfen

Auch bei Ihren Versicherungen lässt sich Geld sparen, wie Businessinsider.de empfiehlt. So sollten Sie auch hier ein Auge auf Ihre laufenden Versicherungen haben. Kündigen Sie überflüssige Policen und vergleichen Sie Konditionen und Preise verschiedener Anbieter. Wechseln Sie gegebenenfalls Ihr Versicherungsunternehmen und achten Sie dabei darauf, ausreichend, wenn auch nicht überversichert zu sein.

Bei Unklarheiten ein Haushaltsbuch anlegen

Wenn Sie am Monatsende selten wissen, wohin das ganze Geld eigentlich verschwunden ist, rät die Verbraucherzentrale zu einem sorgfältig geführten Haushaltsbuch. Das schafft Ihnen, ob digital angelegt oder handschriftlich notiert, eine klare Übersicht über Ihre Einnahmen und Kosten. Außerdem sehen Sie anhand eines Haushaltsbuchs schwarz auf weiß, an welcher Stelle Sie womöglich unbewusst unnötig Geld ausgegeben haben.

Sparen durch Secondhand-Käufe

Wenn Sie sich nach dem warmen Wetter nun für die kühleren Monate einkleiden möchten, empfehlen sich kostengünstige Kleider aus zweiter Hand. Ob in Secondhand-Läden, auf Flohmärkten oder online – wer gebrauchte Klamotten kauft, kann deutlich sparen. Außerdem erhalten Sie, für Ihr Geld, oftmals Kleider aus zweiter Hand mit einer besseren, langlebigeren Qualität, als bei preislich vergleichbaren Klamotten, die Sie sich neu kaufen würden.

Überflüssige Abos und Mitgliedschaften kündigen

Ob eine Mitgliedschaft im naheliegenden Fitnessstudio, die Sie schon seit Monaten nicht mehr nutzen, oder überflüssige Abonnements diverser Streamingdienste – kündigen Sie, was Ihnen keinen Mehrwert mehr bringt. Ein vergünstigtes Probeabo ist schnell abgeschlossen, die rechtzeitige Kündigung jedoch genauso schnell verbummelt.

Überlegen Sie sich genau, ob Sie mehrere Abos bei teuren Streamingdiensten für Filme und Serien nutzen. Braucht es neben einer Mitgliedschaft eines Musik-Streamingdienstes zusätzlich noch eins für Hörbücher? Jedes gekündigte Abonnement spart Ihnen monatlich bares Geld.