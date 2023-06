Jobs auf hoher See – mögliche Gehälter auf einem Kreuzfahrtschiff laut Experten

Von: Anne Hund

Zahlreiche Mitarbeiter an Bord sorgen dafür, dass die Passagiere rundum versorgt sind und eine erholsame Urlaubszeit genießen können.

Auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es jede Menge zu tun, und neben Kapitäninnen und Kapitänen zahlreiche Mitarbeiter, die an Bord dafür sorgen, dass alle Urlaubsgäste ihre Ferien auf hoher See genießen können. Ein Job auf einem Kreuzfahrtschiff wie beispielsweise der Aida oder Tui Cruises bietet viele Möglichkeiten, wie es das Portal Gehalt.de auf seiner Website grundsätzlich beschreibt und dabei verschiedene Berufe vorstellt, die auf Kreuzfahrtschiffen gefragt sind. „Viele Angestellte in der Gastronomie nutzen ihre Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff, um ihre Karriere anzutreiben, denn das Training ist fordernd“, heißt es unter anderem in dem Beitrag. „So können sie sich erfolgreich auf ihre Zukunft vorbereiten.“

An Bord eines Schiffes gibt es viele verschiedene Berufe (Symbolbild). © Westend61/Imago

Gehälter auf hoher See – Verdienstmöglichkeiten laut Experten

Die Verdienstmöglichkeiten von Mitarbeitenden auf Kreuzfahrtschiffen seien stark vom jeweiligen Beruf abhängig, heißt es in der genannten Mitteilung des Portals ganz allgemein. „Auch die Reederei und die Anstellungsdauer beeinflussen das Gehalt. Außerdem gelten unterschiedliche Tarif- und Vergütungsverträge.“ Ein Vorteil für die Angestellten an Bord sei, dass etwa die Verpflegung und die Unterkunft kostenlos seien. Hier einige „ausgewählte Beispiele für die jährliche Vergütung“ laut Gehalt.de:

Fotograf/-in: 19.100 – 35.800 Euro

Koch/Köchin: 12.044 – 44.600 Euro

Personalleiter/-in: 64.433 – 73.487 Euro

Physiotherapeut/-in: 26.023 – 28.361 Euro

Reiseberater/-in: 21.994 – 62.727 Euro

Rezeptionist/-in: 20.056 – 21.717 Euro

Schiffbauingenieur/-in: 67.943 – 99.429 Euro

Quelle: Mitteilung Gehalt.de (Stand: 21. Juni 2022)

Auch bezahlte Praktika sind demnach eine Möglichkeit, um mehr über den späteren Wunschberuf zu erfahren. „Je nachdem, ob es sich bei der Reederei um ein europäisches oder internationales Unternehmen handelt, zahlen sie entweder in Euro oder in US-Dollar“, schilderte Gehalt.de zudem ganz allgemein. „Weiterhin unterteilen Kreuzfahrtschiffe ihr Personal in Tipping- und Non-Tipping-Personal, sodass sich auch hier Gehaltsunterschiede ergeben“, heißt es in der Mitteilung mit Blick auf gegebenenfalls unterschiedliche Regelungen, was das Trinkgeld (je nach Berufsgruppen) betrifft.

Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten auf dem Kreuzfahrtschiff

Für bestimmte Arbeiten sei eine Ausbildung auf dem Schiff „nicht zwangsläufig nötig“. Dennoch seien viele Reedereien auch Ausbildungsbetriebe. „Die Berufe Köchin, Friseur und Hotel- und Gastwerbeassistentin können beispielsweise direkt auf dem Schiff erlernt werden“, heißt es weiter in dem Beitrag auf Gehalt.de. „Auch betriebswirtschaftliche oder technische Ausbildungen wie Fachinformatiker für Systemintegration oder Kaufleute für Büromanagement können absolviert werden.“ Abiturienten hätten zudem die Möglichkeit, bei ausgewählten Reedereien ein Studium „in beispielsweise Schiffselektronik, Schiffsbetriebstechnik oder Nautik“ zu beginnen. „Währenddessen verbringen sie sowohl Zeit an Bord eines Schiffes als auch an einer Hochschule.“