Mehr Netto vom Brutto: Sechs Tipps, mit denen Ihnen am Ende mehr Geld vom Lohn übrig bleibt

Von: Anna Heyers

Teilen

Mancher Arbeitnehmer muss beim Blick auf seine Gehaltsabrechnung schlucken: Bis zu 45 Prozent vom Bruttolohn können abgezogen werden. Aber es gibt Tipps, wie am Ende netto mehr übrig bleibt.

Im Grunde genommen sind Steuern durchaus eine gute Sache. Alle Menschen in Deutschland zahlen etwas, damit am Ende die Gemeinschaft davon profitiert. Zum Beispiel durch die Instandhaltung von Straßen und Brücken, den Bau von Spielplätzen, Schulen und Krankenhäusern oder die Bezahlung von Ärzten, Polizisten, Lehrern und Co.

Trotzdem: Beim Blick auf die Lohnabrechnung muss fast jeder Angestellte wohl erst einmal schlucken. Von dem eigentlichen Gehalt (brutto) bleibt nach Abzug der Steuern (netto) häufig nur wenig mehr als die Hälfte übrig. Doch es gibt ein paar Tipps, wie man möglichst viel Geld vom Bruttolohn behalten kann.

Mehr Netto vom Brutto: Die Steuerklasse prüfen und ggf. wechseln

Nun gut, aus Liebe zu heiraten ist natürlich romantisch. Aber es kann sich auch auf die Finanzen auswirken: Nach der Hochzeit werden Ehepaare ganz automatisch der Steuerklasse 4 zugeordnet. Sind die Gehälter der beiden jedoch unterschiedlich hoch, kann genau das zum Nachteil werden. Der Tipp hier wäre, dass die besser verdienende Person in die Steuerklasse 3 wechselt, und die Person, die weniger verdient, in die Steuerklasse 5. So hat man durch den Steuerklassenwechsel insgesamt weniger Abzüge, als wenn beide Parteien in der Steuerklasse 4 blieben.

Hier ein Überblick über die verschiedenen Steuerklassen:

Steuerklasse 1 : üblich für Singles

: üblich für Singles Steuerklasse 2 : üblich für Alleinerziehende

: üblich für Alleinerziehende Steuerklasse 3 : verheiratet und ein Schwerverdiener

: verheiratet und ein Schwerverdiener Steuerklasse 4 : verheiratet (Standardfall) oder verheiratet mit fairem Ausgleich

: verheiratet (Standardfall) oder verheiratet mit fairem Ausgleich Steuerklasse 5 : verheiratet und ein Geringverdiener

: verheiratet und ein Geringverdiener Steuerklasse 6: üblich für Menschen mit Zweitjob

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Mehr Netto vom Brutto: Angebot der Krankenkasse prüfen und ggf. wechseln

Ein Teil des Bruttolohns geht auch an die Krankenkasse. Hier sollte man prüfen, welche Angebote die eigene Kasse im Portfolio hat, und welche Alternativen es gäbe. So zahlen einige Krankenkassen zum Beispiel Anteile der Beiträge zurück, wenn man Leistungen längere Zeit nicht in Anspruch genommen hat – Vorsorgeuntersuchen zählen hier nicht mit hinein. Dies ist etwa bei Wahltarifen mit Beitragsrückerstattung (Beitragsrückgewähr) der Fall. Auch über die sogenannten freiwilligen Mehrleistungen lassen sich Kosten senken. Ebenfalls prüfen sollte man, ob sich auf Dauer nicht eine private Krankenversicherung rentieren würde.

Wer die Angebote verschiedener Krankenkassen vergleicht, kann häufig mehr einsparen als gedacht. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Mehr Netto vom Brutto: Aus der Kirche austreten

Dieser Schritt ist bestimmt nicht für jeden Menschen der Richtige. Aber: Die Kirchensteuer beträgt in Deutschland bis zu neun Prozent vom Bruttolohn. Ganz umgehen kann man sie nur, wenn man aus der Kirche austritt. Wer diesen Schnitt nicht machen möchte, sollte aber die Kirchensteuer unbedingt in der Steuererklärung angeben und damit absetzen.

Tipp: Sind Sie aus der Kirche ausgetreten, schauen Sie sich ihre Gehaltsabrechnungen genau an. In manchen Fällen wird die Kirchensteuer weiter abgezogen, obwohl das ein Fehler ist.

Mehr Netto vom Brutto: Auf geldwerte Vorteile setzen

Wer eine Gehaltserhöhung bekommt, freut sich in der Regel erst einmal. Doch auch hier stellt sich beim Blick auf die Abrechnung schnell Ernüchterung ein, weil nach den Abzügen gar nicht so viel von der Lohnerhöhung übrig bleibt. In solchen Fällen könnte es sich lohnen, auf Sachleistungen zu setzen – geldwerte Vorteile. Das könnte zum Beispiel die Monatskarte für den Nahverkehr sein, Tankgutscheine, ein Dienstwagen oder -Telefon. Häufig hat man am Ende mehr von diesen Leistungen, als von einer Gehaltserhöhung.

Mehr Netto vom Brutto: Vermögenswirksame Leistungen nutzen

Bei Vermögenswirksamen Leistungen spart der Arbeitgeber im Grunde für den Arbeitnehmer Geld an. Wie hoch diese Beträge sind, hängt dabei von der Branche und dem eigenen Arbeitsvertrag ab. Bis zu 40 Euro monatlich sind hier möglich. Hier gilt: Einfach mal bei den Vorgesetzten nachhaken. Häufig stehen Mitarbeitern diese Leistungen zu, ohne dass diese genutzt werden. Und auch, wenn die Beträge nicht riesig sind, sorgen sie am Ende doch für ein bisschen mehr Netto vom Brutto.

Neun Fehler, die Sie bei der Steuererklärung viel Geld kosten Fotostrecke ansehen

Übrigens: Vermögenswirksame Leistungen können ohne Belege von der Steuer abgesetzt werden.

Mehr Netto vom Brutto: Steuererklärung rechtzeitig erledigen

Die Steuererklärung ist ein leidiges Thema – lohnt sich in der Regel aber fast immer. Inzwischen gibt es hier auch einfache und leicht verständliche Alternativen zum Formular-Chaos. Es gibt hier zum Beispiel Apps oder Computerprogramme, die den Nutzer Schritt für Schritt durch die einzelnen Punkte leiten. Mit der Steuererklärung holt man sich so schon gezahlte Steuern zurück, etwa für Handwerker, Versicherungen oder Büromaterialien. Achten sollte man allerdings darauf, dass man die Abgabefrist nicht verpasst.