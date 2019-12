"Die Höhle der Löwen": Thelen geht und das ist sein Nachfolger - erkennen Sie den Ex-Weltmeister?

Während länger bekannt ist, dass ein "Die Höhle der Löwen"-Juror geht, wusste man nicht, wer ihn ersetzt. Ein Ex-Formel-1-Weltmeister ist dem Ruf jetzt gefolgt.

Viele "Die Höhle der Löwen"-Fans sind traurig, schließlich verlässt ein beliebter und langjähriger "Löwe" die Show: Nach sieben Staffeln ist nun Schluss für Tech-Investor Frank Thelen. Doch die Zuschauer müssen nicht lange traurig sein - Ersatz wurde bereits gefunden.

"Die Höhle der Löwen": Frank Thelen geht, Weltstar Nico Rosberg kommt

Niemand Geringeres als Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wird der neue Investor in der erfolgreichen Vox-Gründershow! Schließlich heißt es für den Quotenschlager auch 2020: "The Show must go on" - und auch im kommenden Herbst wird wieder mächtig gepitcht, um die Gunst der Investoren gebuhlt und fleißig gedealt.

Jetzt geben wir richtig Gas! Nico Rosberg ist meinem Löwen-Ruf gefolgt und wird der neue Investor bei „Die Höhle der Löwen“! Ich freue mich riesig auf unseren Neuzugang und auf eine gute Zusammenarbeit. #dhdl #newcomer #speeditup pic.twitter.com/LitSrTWUxW — Carsten Maschmeyer (@maschmeyer) 18. Dezember 2019

Dann geht "Die Höhle der Löwen" bereits in die achte Runde - und "Löwe" Carsten Maschmeyer ließ über seinen Twitter-Account die Bombe platzen: "Jetzt geben wir richtig Gas! Nico Rosberg ist meinem Löwen-Ruf gefolgt und wird der neue Investor bei 'Die Höhle der Löwen'." Zudem schreibt der Selfmade-Millionär freudig in seinem Post: "Ich freue mich riesig auf unseren Neuzugang und auf eine gute Zusammenarbeit."

Hat Maschmeyer Rosberg angeheuert? So reagiert Thelen darauf

Doch wie es scheint, ist auch Frank Thelen vom Ersatz-"Löwen" ganz begeistert und ließ ebenfalls via Twitter verkünden. "Ich freue mich sehr, dass Nico Rosberg mein Nachfolger bei 'Die Höhle der Löwen' wird." Schließlich soll beide die Leidenschaft für Umwelttechnik verbinden, so Thelen weiter.

Der Tech-Investor ist aktuell der einzige "Löwe", der die Gründershow nach der siebten Staffel verlassen wird. Neben Nachfolger Nico Rosberg werden auch die "alten Hasen" wie Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Judith Williams und Georg Kofler sowie Neuzugang Nils Glagau wieder in der "Höhle der Löwen" Platz nehmen.

Übrigens: "Die Höhle der Löwen" wird bereits im Frühjahr 2020 mit neuen Folgen wieder über die deutschen Bildschirme flimmern. Dabei handelt es sich allerdings noch um "alte" Folgen, die bereits dieses Jahr abgedreht wurden. Das heißt konkret: Thelen-Fans können sich auf sechs weitere Folgen mit ihm freuen, Rosberg-Fans müssen sich dagegen noch etwas gedulden.

