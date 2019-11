Nur noch ein Jahr - dann wird Kult-Investor Frank Thelen "Die Höhle der Löwen" verlassen. Die nächste Staffel wird die letzte sein. Dennoch schießt er bereits jetzt scharf.

Fast hatte er niemals Platz nehmen dürfen im Jurorensessel.

Nun attackiert er (Ex-)Kollegen Carsten Maschmeyer und Albert Schweitzer.

Es wird nur noch eine Staffel mit "DHDL"-Liebling Frank Thelen geben - dann ist für ihn Schluss. Der Investor hat angekündigt, in einem Jahr aus der Erfolgsshow aussteigen zu wollen. Der Grund ist einfach - dem vielbeschäftigten "Löwen" fehlt einfach schlichtweg die Zeit dafür. "Für jede Staffel bin ich im Endeffekt 30 bis 40 Tage eingespannt – das ist zu viel, wenn man eine erfolgreiche Technologie-Investmentgesellschaft aufbauen will", sagte er jüngst dem Handelsblatt.

"Die Höhle der Löwen": Frank Thelen verkündet Ausstieg

In einem Beitrag auf der Karriere-Plattform LinkedIn legte Thelen nach - und nutzte die Gelegenheit, gegen zwei (Ex-)Löwen auszuteilen. Zu Anfang des Beitrags erklärt der Tech-Unternehmer allerdings, dass er sehr gerne in "Die Höhle der Löwen" mitgemacht hätte.

Als er damals gefragt worden war, ob er Juror in der Vox-Gründershow sein wolle, hätte er "Lust auf eine neue Herausforderung gehabt". "Sollte ich zum Gespött der Nation werden, hatte ich auch bereits einen Plan: für ein paar Monate nach Mallorca ziehen, in Ruhe von dort aus arbeiten und dann leise wiederkommen", berichtet er weiter. Doch fast hätte er niemals Platz im Juroren-Stuhl nehmen dürfen - denn "ausgerechnet an dem Tag, an dem Vox 'Die Höhle der Löwen' ankündigte, gaben wir das Scheitern meiner Dokumenten-App doo bekannt."

So wären Stimmen laut geworden, dass Thelen für den Job nicht geeignet wäre - doch der zuständige Fernsehsender Vox hielt trotzdem an ihm fest. "Die hatten mich gecastet – und meine Expertise und mein Zugang zur deutschen Gründer- und Startup-Szene waren unbestritten." Das war vor sechs Jahren - nun ist Schluss.

"Die Höhle der Löwen": Thelen macht klar, warum er geht - und schießt gegen Kollegen

Doch nicht, ohne vorher gegen "Co-Löwe" Carsten Maschmeyer und Ex-Kollegen Jochen Schweitzer zu schießen: "Einzelne Löwen versuchten es sogar mit eigenen Shows, wie Carsten Maschmeyer mit 'Startup!' oder Jochen Schweizer mit 'Der Traumjob'. Und weiter: Beide Formate scheiterten und wurden nicht mal komplett ausgestrahlt." Zudem bedankte er sich in seinen Abschiedsworten nur bei Judith Williams und Ralf Dümmel.

Doch Maschmeyer konnte diese Anspielung wohl nicht lange auf sich sitzen lassen. Dieser spricht jetzt ebenfalls über Thelens Abschied und erklärte spitz, dass es nachvollziehbar wäre, dass Thelen aussteige. Schließlich habe er in den vergangenen Jahren oft im Studio gefehlt und: "Wenn dann auch noch wie jüngst die Medien schreiben, dass unter allen Löwen bei ihm die meisten Deals im Nachgang scheitern, dann ist sein Ausstieg mehr als logisch." Thelen dagegen erklärt, nachdem er seinen Ausstieg verkündet hatte, dass er sich nun wieder mehr auf sein eigenes Unternehmen konzentrieren wolle.

