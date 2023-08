Öffentliches WC: Muss ich der Reinigungskraft Trinkgeld geben?

Von: Ulrike Hanninger

Sogenannte Klofrauen und Klomänner sorgen auf öffentlichen Toiletten für Sauberkeit. Ihnen als Dank Trinkgeld zu geben, ist keine Pflicht – aber sehr üblich.

Verlegen und unter Vermeidung von Augenkontakt huschen viele nach dem Besuch einer öffentlichen Toilette wieder zur Tür hinaus. Dabei liegt die Entscheidung, ob man der WC-Reinigungskraft – umgangssprachlich meist Klofrau oder Klomann genannt – Trinkgeld gibt, allein bei den Besuchern. Verpflichtend ist die Bezahlung nur, wenn es entsprechend ausgeschildert ist. Das ist zum Beispiel auf den meisten Raststätten der Fall. Generell rät eine Knigge-Expertin aber dazu, selbst in Zeiten der Inflation Trinkgeld zu geben.

Klofrauen haben per se keinen Anspruch auf Trinkgeld

Nach Benutzung einer öffentlichen Toilette ist es üblich, ein paar Münzen als Trinkgeld zu hinterlassen. © Zoonar/Imago

Pauschal ist zunächst niemand dazu verpflichtet, den Angestellten in den öffentlichen Toiletten etwas zu bezahlen. Die Zahlungspflicht liegt bei deren Arbeitgebern. Aus Höflichkeit, Dank und auch aus einem gewissen Gefühl der moralischen Verpflichtung heraus lassen die meisten aber dennoch ein paar Münzen zurück. Die Arbeitgeber der Reinigungskräfte sind dagegen sehr wohl verpflichtet, das eingenommene Trinkgeld an ihre Angestellten weiterzureichen. Es einzubehalten, wäre gegen das Gesetz. Anders als im Ausland verdienen Reinigungskräfte hier nämlich keine 50.000 Euro im Jahr.

Ist die Benutzung der Toilette erkennbar als kostenpflichtig gekennzeichnet, muss man jedoch für den Besuch bezahlen. Hiervon gibt es keine Ausnahmen, egal ob im Einkaufszentrum oder im Bahnhofsgebäude. Entscheidet sich der Besitzer zu diesem Schritt, muss man sich daran halten.

Sonderfall: WC im Restaurant oder Café

Beim Besuch eines Restaurants oder Cafés ist der Gang zur Toilette normalerweise im Preis inbegriffen. Das Trinkgeld, hierzulande meist in Höhe von fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrags, geht hier an die Kellner. Ob der Wirt aber auch Passanten seine sanitären Anlagen benutzen lässt, entscheidet er individuell. Gastronomen besitzen das sogenannte Hausrecht, das ihnen in diesem Punkt freie Hand lässt.

Wie viele Münzen legt man auf den Teller?

In der Regel geben Besucher von öffentlichen Sanitäranlagen zwischen 50 Cent und einem Euro. Wie hoch die Summe ausfällt, ist natürlich abhängig davon, wie sauber und hygienisch die Örtlichkeiten sind. Auch die Freundlichkeit der Reinigungskraft kann ausschlaggebend sein.