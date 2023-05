Bis zu zwei Euro für eine Kugel Eis – Preise in diesem Jahr zum Teil gestiegen

Von: Anne Hund

Nicht nur im Supermarkt ist bekanntlich vieles teurer geworden. Auch beim Eisessen haben sich Verbraucher mancherorts über die Preise gewundert.

Eine Kugel Eis will man sich im Frühling schon mal gönnen. Teilweise sind die Preise jedoch in diesem Jahr gestiegen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet – denn viele Eiscafés oder Eisdielen kämpfen mit stark gestiegenen Ausgaben. Die Inflation ist eben nicht nur im Supermarkt spürbar, wo viele Lebensmittel bekanntlich deutlich teurer geworden sind.

Preise für eine Kugel Eis in diesem Jahr teilweise gestiegen

Auch beim Eisschlecken mag sich in diesen Tagen so mancher verdutzt die Augen gerieben haben, wenn er für eine Kugel Eis womöglich durchaus etwas mehr als im Vorjahr und etwa in den Großstädten Berlin oder München hier oder dort auch mal um die zwei Euro bezahlt hat.

Die Gründe für die im Laufe der Jahre gestiegenen Preise sind dem Bericht zufolge vielfältig: Im Gegensatz zum Tiefkühlfach im Supermarkt spielten bei der Köstlichkeit aus der Eisdiele frische Produkte, möglichst bio, eine größere Rolle. „Die Qualität ist stark gestiegen“, sagt Gerhard Schenk, Präsident des Deutschen Konditorenbunds, laut dpa. Und gute Zutaten haben ihren Preis.

Gestiegene Energiepreise, teurere Milch, höhere Personalkosten

Die Kugel aus der Eisdiele bestehe bis zu 70 Prozent aus Milch und zu knapp zehn Prozent aus Sahne, die wiederum aus Milch hergestellt sei, erklärt zudem Uniteis, die Vereinigung der italienischen Eismacher in Deutschland, dpa zufolge. Und die Milchpreise sind 2022 infolge des Kriegs in der Ukraine gestiegen.

Auch die Arbeit in den Eisdielen hat sich im Laufe der Zeit verändert. Da gibt es zum Beispiel die gestiegenen Personalkosten. Aber auch die Mieten für die Geschäfte seien gestiegen und jüngst etwa die Stromkosten, wie bei Uniteis eine Sprecherin laut dem dpa-Bericht ebenfalls schildert. „Die Vorstellung, dass Eis so spottbillig sein sollte, ist einfach unrealistisch.“

Hinter jeder Eiskugel stecke Bürokratie, betont zudem Gerhard Schenk dpa zufolge. Der Präsident des Konditorenbunds spreche hier von einem „Wahnsinn“. Beispiele: Die räumlichen Voraussetzungen, um Eis herzustellen, seien immens. Bei einer Eistruhe müsse mehrmals täglich die Temperatur kontrolliert werden. Da alles dokumentiert sein müsse, koste das „Zeit, die bezahlt werden muss“, rechnet er dem Bericht zufolge vor.

Einige Eisdielen blieben bei Preisen aus dem Vorjahr

Einige Eisdielen blieben bei den Preisen aus dem Vorjahr, berichtete dpa zum Beispiel anlässlich einer Befragung in Sachsen-Anhalt allerdings zugleich – auch wenn die Erzeugerpreise für Speiseeis in diesem Jahr laut Statistischem Bundesamt um rund 28 Prozent gestiegen seien. Auch in dem genannten Bundesland sei der Preis für eine Kugel Eis zum Saisonstart jedoch vielerorts gestiegen. Zwischen 20 und 50 Cent müssten Kunden in diesem Jahr teilweise mehr ausgeben, wie die stichprobenartige Umfrage der dpa unter Eisdielen in Sachsen-Anhalt ergeben habe.