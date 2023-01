Debitkarte und Kreditkarte: Was unterscheidet sie?

Von: Sofia Wrede

Teilen

Haben Sie in Ihrem Portemonnaie eine Kredit- oder Debitkarte? Die beiden Karten sind sehr verschieden – und manchmal wird nur eine von ihnen akzeptiert.

Auf den ersten Blick sehen sich sich sehr ähnlich: Sowohl Kredit- als auch Debitkarten haben eine 16-stellige Nummer. Auch die sonstige Schrift auf den Karten – inklusive der Logos ähnelt sich. Beide Karten verfügen über Chips, beide haben eine CVC-Nummer: eine dreistellige Prüfziffer. Allerdings steht auf der Kreditkarte – oft auf der Rückseite – „Credit“, während auf einer Debitkarte „Debit“ zu lesen ist.

Kreditkarte oder Debitkarte: Der Unterschied

Kreditkarte oder Debitkarte: Brauche ich beide? © Daniel Ingold via www.imago-images.de

Kreditkarten bekommen Sie von Ihrer Bank zumeist gegen eine Gebühr, während Debitkarten in Verbindung mit einem Girokonto kostenfrei sind. Der größte Unterschied: Bei der Debitkarte wird das Geld sofort oder innerhalb weniger Tage abgehoben, während der Betrag bei der Kreditkarte erst später abgerechnet wird. Sie kaufen damit auf „Kredit“.

Diesen Vorteil hat die Kreditkarte

Der größte Unterschied bei der Benutzung der beiden Karten: Kreditkarten werden in einigen Situationen angenommen, in denen Ihnen die Debitkarte nicht hilft. Ein Beispiel ist der Autoverleih. Nur etwa die Hälfte aller Autoverleihunternehmen in Deutschland akzeptieren Debitkarten. Im Ausland sind es noch mehr.

Denn: Die Kreditkarte kann im Voraus mit einer Garantie belastet werden. Nimmt der Wagen Schaden, hat das Unternehmen eine Gewähr. Bei den Debitkarten funktioniert das so nicht – deswegen sind die Betriebe seltener bereit, die Debitkarte anzunehmen. Fragen Sie also beim Verleih im Vorhinein nach, ob eine Debitkarte ausreicht. Das Gleiche gilt auch für Hotelreservierungen.

Die Zeit vor dem Euro: Wer kennt diese Währungen noch? Fotostrecke ansehen

Debitkarte: Für wen dieser Typ sinnvoll ist

Die Kreditkarte und die Debitkarte sind somit zwei sehr unterschiedliche Typen der Zahlmittel. Eine Debitkarte können Sie – wie eine Girokarte – als Alternative zur Kreditkarte sehen. Der Vorteil von Debit- und Girokarten beim Bezahlen ist, dass Sie einen genaueren Überblick über Ihre Finanzen haben. Sie sehen genau, was Sie an einem Tag ausgegeben haben und wie viel Geld Ihnen für den Monat noch bleibt, weil Rechnungen direkt beglichen werden.