Mann kassiert bei Lotto zweimal die Million - wegen dieses "Fehlers"

Auf die richtige Zahlenkombinationen kommt es an. (Symbolbild)

Der Lottospieler setzte auf seine bewährte Zahlenkombi - wie es zu dem unglaublichen Gewinn gekommen ist.

Ein Mann in den USA setzte seit 30 Jahren auf die selbe Zahlenkomination.

Im März gewann er beim Lottospielen gleich zwei Mal den Jackpot.

Die "Coloardo Lottery" machte die Geschichte des Siegers öffentlich.

Mann gewinnt beim Lottospielen zwei Mal Jackpot

Ein Mann im Bundesstaat Colorado soll beim Lottospielen* im März gleich zweimal eine Million gewonnen haben. Über die unglaubliche Geschichte berichtete das Portal derwesten.de unter Berufung auf die "Colorado Lottery". Demnach gewann der Lotto-Spieler Joe B. in dem Zeitraum gleich zwei Mal den Jackpot, also jeweils eine Million Dollar - und das am selben Tag.

Lotto: Mann setzt seit 30 Jahren auf selbe Zahlenkombi

Pikantes Detail: Joe B. spiele schon seit 30 Jahren mit derselben Zahlenkombination. Auch am Morgen des 25. März füllte er demnach mehrere Felder eines Lottoscheins der Lotterie 'Powerball' aus - und vertraute auf seine übliche Zahlenkombi 5-9-27-39-42. Am Abend des selben Tages setzte er erneut auf diese Nummern, heißt es in dem Bericht - sie habe ihm schließlich den Gewinn gebracht.

Bericht über Lottosieger: "Fehler" verhalf ihm zum Gewinn

Für den Glückspilz hat es sich also (doppelt) ausgezahlt, dass er beim Lottospielen* auf dieselben Zahlen setzte. "Im Nachhinein die richtige Entscheidung, doch eigentlich nicht besonders klug", heißt es in dem Bericht auch. "Denn wenn er andere Zahlen gespielt hätte, hätte er die Siegwahrscheinlichkeit zumindest ein klein wenig erhöht."

Dank dieses "Fehlers" gewann er nun also gleich zwei Mal den Jackpot. Es ist und bleibt ein Glücksspiel.

ahu

