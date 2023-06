Jobportal verrät: Was Arbeitnehmer in München durchschnittlich verdienen

Von: Anna Heyers

Teilen

Bei einer aktuellen Analyse hat ein Jobportal jetzt das Durchschnittsgehalt der Münchner Arbeitnehmer herausgefunden. Liegen Sie unter oder über dem Jahresdurchschnitt?

Online-Bewertungen können sich nicht nur beim Kauf von Produkten als hilfreich erweisen. Auch bei der Jobsuche sind sie inzwischen unverzichtbar. Auf Portalen wie etwa Kununu können (ehemalige) Arbeitnehmer ihre Meinung zu ihren Arbeitgebern hinterlassen und auch ihr Gehalt in der jeweiligen Position. Zwar sollte man auch immer zwischen den Zeilen lesen, aber die Bewertungen geben eine gute Tendenz, ob Mitarbeiter gut oder schlecht behandelt oder bezahlt werden.

Kununu hat die zahlreichen Bewertungen genutzt und kann so nicht nur die besten Arbeitgeber ausweisen, sondern dank mehr als 10.000 Datensätzen auch das Durchschnittsgehalt für verschiedene Regionen ausrechnen, zum Beispiel für München.

Was Arbeitnehmer in München durchschnittlich verdienen

Auf dem Jobportal können Arbeitnehmer ihr aktuelles Gehalt eingeben. Das erleichtert anderen Angestellten, ihr Gehalt besser einzuschätzen. Wenn jemand in einem anderen Bundesland wesentlich mehr Geld für eine ähnliche Stelle bekommt, kann vielleicht für den Suchenden sogar ein Umzug eine Option sein. Wer sowieso gerade auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle ist, findet hier zudem eine gute Basis, was man dem potenziellen Arbeitgeber in der Bewerbungs-Phase als Wunschgehalt nennen könnte.

Für München hat Kununu kürzlich alle Gehaltseingaben analysiert und das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in einer Vollzeitstelle berechnet: Arbeitnehmer in der bayerischen Hauptstadt verdienen im Schnitt 56.600 Euro im Jahr (ca. 4.716 €/Monat, brutto). Mit ihrem Gehalt zufrieden sind mehr als die Hälfte der Mitarbeiter (64 Prozent).

Auf Jobportalen wie Kununu kann man Arbeitgeber, ehemalige oder aktuelle, bewerten. Dies kann Bewerbern helfen, sich für oder gegen ein Unternehmen zu entscheiden und zudem Verdienstmöglichkeiten zu erkennen. (Symbolbild) © Gustafsson/Imago

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

In welchen Berufen Mitarbeiter über dem Durchschnitt verdienen

Neun Fehler, die Sie bei der Steuererklärung viel Geld kosten Fotostrecke ansehen

Die Analyse zeigt auch, in welchen Berufen man in München am besten verdienen kann:

Platz Beruf Durchschnittliches Jahresgehalt (brutto) 1 Anwalt 98.759 € 2 Unternehmensberater 90.412 € 3 Softwarearchitekt 89.735 € 4 Country Manager 79.555 € 5 Steuerberater 78.401 € 6 Vertriebsingenieur 76.094 € 7 Key Account Manager 75.913 € 8 IT-Projektmanager 74.986 € 9 Auditor 72.250 € 10 Pharmareferent 71.458 €

Nichts dabei? Dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf die Tipps, wie mehr Netto vom Brutto übrig bleibt.