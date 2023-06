Fröhlich shoppen gehen in der Mittagspause – was ist im Job erlaubt, was nicht?

Von: Anne Hund

Ein wenig shoppen gehen oder rasch einen Einkauf erledigen – das wollen viele Beschäftigte nicht nur am Feierabend.

Ein bisschen bummeln, zur Erholung ein bisschen einkaufen gehen – oder vielleicht muss man ja auch rasch noch etwas besorgen, aber am Feierabend hat das passende Geschäft schon zu. Die Gründe, warum man vielleicht gerade in seiner Mittagspause einkaufen gehen will, mögen individuell ganz unterschiedlich sein. Doch was sagen wohl die Chefin oder der Chef dazu?

Pausenzeiten einhalten – was das Arbeitsrecht besagt

So viel vorneweg: Auf Pausen haben Beschäftigte einen Anspruch. So ist es laut Arbeitszeitgesetz geregelt. Wer über sechs Stunden tätig ist, darf 30 Minuten lang pausieren, bei mehr als neun Stunden sind es 45 Minuten Pause. Eine Pause lässt sich außerdem stückeln – wobei jedoch eine Pausenphase mindestens 15 Minuten betragen muss. Kaffee- oder Raucherpausen über die reguläre Pausenzeit hinaus zählen im Übrigen nicht zur Arbeitszeit.

Wer sich als Beschäftigter an die Pausenzeiten hält, darf auch gern shoppen gehen. © Ezequiel Sambresqui/IMAGO/PhotoAlto

Shopping in der Mittagspause möglich – wenn man Pausenzeiten einhält

Was Beschäftigte in ihrer Pause tun, sollte sie bestenfalls voll und ganz ausfüllen, heißt es weiter in einem früheren Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa), damit sie von der Arbeit abschalten können. „Rein theoretisch kann das auch sein, die Mittagspause zum Einkaufen zu nutzen oder die Kinder von der Kita abzuholen“, erläuterte Johannes Wendsche von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua) in dem Bericht der dpa. Doch damit eine derart gestaltete Pause nicht in Stress ausartet, sondern Erholung im Sinne von Abschalten von der Arbeit bringt, muss man in der Zeit sein, wie es dort weiter heißt. „Wer aus welchen Gründen auch immer zu spät dran ist, hat keine gute Pause, sondern richtig ungesunden Druck.“

Arbeitszeit: Wann soll die Mittagspause stattfinden?

Wann kann oder sollte sich die Mittagspause abspielen? Es sei nicht allgemein festgelegt, wann die Mittagspause stattfinden muss, erklärt das Portal Karrierbibel.de ganz generell. Unternehmen könnten größtenteils in Eigenregie die Uhrzeit für die Mittagspause der Belegschaft festlegen. Eine grundsätzliche Vorgabe gebe es jedoch, die sich nach dem Beginn der Arbeitszeit richte – und die wiederum bezieht sich auf die gesetzliche Regelung, wonach Mitarbeiter nicht länger als sechs Stunden hintereinander ohne Ruhepause durcharbeiten dürfen. Auch das sogenannte Powernapping in der Mittagspause hat sich unter Experten längst als hilfreich herumgesprochen – weil man im Anschluss umso produktiver sei. Auch hier muss man sich natürlich an die Pausenzeiten halten.