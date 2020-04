Eigentümer-Darlehen, Mieten, Kita-Beiträge, Hartz IV: Das ändert sich für Verbraucher finanziell

Zum 1. April sind einige Gesetze in Kraft getreten - zudem hat die Bundesregierung kurzfristig Not-Regelungen wegen der Corona-Krise beschlossen. Die wichtigsten Neuerungen.

Seit 1. April gibt es einige neue Regelungen und Gesetze. Auch Maßnahmen wegen der Corona-Krise gibt es. Hier ein Überblick, was sich für Verbraucher finanziell ändert.

Viele neue Regeln für Verbraucher

Verbraucher aufgepasst: Seit dem 1. April 2020* gibt es einige Neuerungen. So sind zum 1. April einige planmäßig geänderte Gesetze nun in Kraft getreten. Dazu kamen einige Not-Regelungen, die die Bundesregierung kurzfristig wegen der Corona-Krise* beschlossen hat. Hier ein Überblick, was sich finanziell für Verbraucher ändert:

Mietpreisbremse, Eigentümer-Darlehen, Kita-Beitrag

Mietpreisbremse: Die bis 2025 verlängert Mietpreisbremse tritt in Kraft. Dort, wo sie gilt, darf ein Vermieter beim Bewohnerwechsel in der Regel maximal zehn Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen. Mieter können dadurch erstmals zu viel gezahlte Miete auch nachträglich zurückfordern - für bis zu zweieinhalb Jahre.

Eigentümer-Darlehen: "Wer vor dem 15. März 2020 ein Verbraucherdarlehen zur Finanzierung von Wohneigentum abgeschlossen hat, kann die Abzahlungsraten für drei Monate ruhen lassen", heißt es in einem Bericht auf zdf.de zu den neuen Regelungen. Das gelte sowohl für Zins-, Rückzahlungs- und Tilgungsleistungen, die zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2020 fällig werden. Voraussetzung ist demnach, dass der Eigentümer belegen muss, dass er aufgrund der Corona-Krise Einnahmeausfälle hat und das Abstottern des Kredites den Lebensunterhalt gefährdet.

Kinderzuschlag: Auch Eltern mit Verdienstausfällen sollen in der Corona-Krise Hilfe bekommen. "Reicht das Geld nicht für den Unterhalt, können Familien einen Kinderzuschlag beantragen. Die Berechnungsgrundlage für diesen Zuschlag soll deutlich verringert werden", schreibt zdf.de. "Vermögen sollen für einen befristeten Zeitraum nicht berücksichtigt werden."

Kita-Beiträge: Zumindest in einigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen fallen dem Bericht zufolge die Beiträge für die Kinderbetreuung in Kitas weg. Auch in Sachsen und Thüringen sowie in Teilen Niedersachsens, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt gibt es demnach ähnliche Regelungen.

Hartz IV, Bafög, Flugtickets

Hartz IV: Im kommenden halben Jahr werden bei Anträgen auf Hartz IV keine Vermögen- und Wohnkostenprüfungen durchgeführt. Antragsteller müssen auch nicht mehr persönlich im Jobcenter erscheinen - sondern können Anträge auch online oder telefonisch einreichen.

Bafög: Neue Regeln gelten dem Bericht zufolge für Bafög-Rückzahler: "Sie zahlen künftig statt der bisher maximalen 105 Euro pro Monat (bei einer maximalen Rückzahlungssumme von 10.000 Euro) nun maximal 130 Euro pro Monat für maximal 77 Monate (bei einer maximalen Rückzahlungssumme von 10.010 Euro)."

Flugtickets: Obwohl der Luftverkehr durch die Corona-Pandemie darniederliegt, könnten Flugtickets jetzt trotzdem teurer werden, schreibt zdf.de. "Für Inlandsflüge und Flüge in der EU steigt nämlich der Steuersatz für die Airlines von 7,50 Euro auf 13,03 Euro pro verkauftem Ticket, für längere Flüge bis 6.000 Kilometer von derzeit 23,43 Euro auf 33,01 Euro und für Langstreckenflüge von 42,18 Euro auf 59,43 Euro. Diese Regelung ist Teil des von der schwarz-roten Bundesregierung beschlossenen Klimapakets."

