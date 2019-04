Paar lässt ein Jahrzehnt Heizung aus - Sie glauben nicht, wie viel Geld sie am Ende hatten

Die Heizung dauerhaft auf "0" drehen, um zu sparen? Das kommt wohl nur den verrückten Engländern in den Sinn (Symbolfoto).

Frieren, nur um Geld zu sparen? Das können sich selbst die größten Sparfüchse kaum vorstellen. Doch ein Paar aus England kennt hier scheinbar keine Schmerzgrenze.

England gilt gemeinhin nicht gerade als wärmstes Land der Erde. Und selbst in Deutschland würde wohl keiner auf die Idee kommen, an kalten Tagen auf die Heizung zu verzichten - nur um ein paar Euros zu sparen. Doch nicht so dieses Paar.

Ehepaar verzichtet seit zehn Jahren auf Heizung

Joanne und Jim Bell aus dem kleinen englischen Dorf Yelland in England haben sogar einen gänzlich radikalen Schritt gewagt: Bei den Eheleuten bleibt seit zehn Jahren die Heizung aus - selbst im Winter!

"Wenn es sehr kalt wird, ziehen wir uns einfach mehrere Schichten Kleidung an und benutzen Flaschen mit heißem Wasser", berichtet Joanne Bell dem Newsportal Unilad. "Ich merke die Kälte schon gar nicht mehr. Wir haben zwei Hunde und gehen viel mit ihnen Gassi, das hält einen warm."

Couple save £15,000 after turning off central heating for 10 years https://t.co/NXjd8DDG2P — Sky News (@SkyNews) February 8, 2019

Leben ohne Heizung: Vom gesparten Geld gönnt sich Paar Konzertkarten

Was ursprünglich als Protest gegen Windparks begann, stellte sich schnell als wahre Goldgrube heraus: Indem das Paar auf muckelige Raumtemperaturen verzichtet, habe das Paar über die letzte Dekade rund 15.000 Pfund, etwa 17.000 Euro, gespart. Davon gönnten sich die Musikfans beispielsweise Konzertkarten für Neil Young und Bob Dylan - ein Luxus im Wert von rund 1.000 Pfund, den sie sich sonst nicht hätten leisten können.

Doch wie wirken sich die kalten Raumtemperaturen auf ihre Gesundheit aus? Tatsächlich sollen die Bells in den letzten zehn Jahren kein einziges Mal krank gewesen sein. An die kalten Temperaturen hätten sie sich schnell gewöhnt. Dennoch würden sie es nicht jedem empfehlen: "Wenn man kranke oder ältere Verwandte oder auch kleine Kinder hat, kann man es nicht machen", meint Joanne weiter. Zu den "älteren" scheint sie sich offenbar noch lange nicht zu zählen - trotz ihrer 75 Jahre.

Video: Hilfreiche Fakten über Ihre Heizung, die Sie wissen sollten

