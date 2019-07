Aldi, Lidl und Rossmann im großen Pool-Check: Hier ist der Sprung ins Nasse am günstigsten

Quick-Up, Stahlwand oder Holz: Swimming-Pools für den Garten sind in den heißen Sommermonaten begehrt. Was sich für welche Bedürfnisse eignet, lesen Sie hier.

Im Sommer tut es gut, sich im kühlen Nass zu erfrischen. Doch oftmals sind die städtischen Schwimmbäder oder Seen zu weit weg oder überfüllt. Ein eigener Pool im Garten schafft hier Abhilfe. Discounter, Supermärkte und bieten eine ganze Fülle von Swimming-Pools verschiedener Arten an.

100 bis 1.000 Euro und mehr: Garten-Pools gibt es in jedem Preissegment und diversen Typen

Oftmals gibt es solide Einsteigermodelle bereits für unter 100 Euro zu erwerben, manche Planschbecken gibt es sogar schon für unter 50 Euro. Wer allerdings auf eine hohe Qualität bei Verarbeitung achtet, der muss schon mal bis zu tausende Euro für ein Markenprodukt hinlegen. Allerdings kommen diese auch mit vielen zusätzlichen Features, wie Wasser- oder Sandfilter oder sind sogar beheizt, damit man sie auch in der kalten Jahreszeit nutzen kann.

Doch bevor Sie sich für einen Kauf entscheiden, sollten Sie überlegen, welche Art von Garten-Pool zu Ihnen passt. So unterscheidet man zwischen:

Quick-Up-Pool

Stahlwandpool

Styropor-Pool

Kunststoff-Pool

Edelstahl-Pool

Holz-Pool

Besonders beliebt sind vor allem der Quick-Up- und Stahlwandpool, da sie als sehr praktisch gelten.

Vor- und Nachteile des Quick-Up-Pools

Dieser Pool-Typ ist aufgrund seiner Beschaffenheit oftmals günstig zu erwerben. Zudem braucht es kaum bis gar keine Werkzeuge, da er meist nur aufgeblasen werden muss. Außerdem geht der Aufbau meist sehr schnell. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Abbau ebenso reibungslos klappt und der Pool nur wenig Platz zum Verstauen braucht.

Allerdings besteht er aus Plastik und so besteht ein höheres Risiko, dass er beim Transport o. Ä. beschädigt wird. Außerdem ist dieser Pool-Typ nicht besonders langlebig, da ihm im wahrsten Sinne des Wortes nach etwa zwei bis drei Sommern die Luft ausgeht.

Aktuelle Quick-Up-Pool-Angebote:

Ideenwelt Family-Pool bei Rossmann

In der Online-Werbung der Drogerie-Kette wird ein Quick-Up-Pool beworben, der eine Wasserkapazität von etwa 600 Litern aufweist. Zudem werden zwei Sicherheitsventile sowie Reparaturflicken mitgeliefert. Der Pool (Maße 262 x 175 x 50 cm) ist in einem blauen 2-Ring-Design verfügbar. Die Garantie liegt bei zwei Jahren ab Erhalt der Ware. Kostenpunkt: 18,99 Euro.

Intex Easy Set Pool bei Amazon

Auch auf Amazon werden diverse Quick-Up-Pools angeboten. So auch dieser der Marke Intex. Der Aufstell-Pool mit den Maßen 305 x 76 cm ist für Kleinkinder ab sechs Jahren geeignet. Er ist blau und verfügt über drei Lagen Super-Tough Material und ist somit besonders robust und langlebig. Zudem gibt es eine Ablassvorrichtung und eine Absperrvorrichtung für die Filteranlage. Die Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. Kostenpunkt: 42,31 Euro.

Vor- und Nachteile des Stahlwandpools

Ein Stahlwandpool ist zwar meist in der Anschaffung teurer als ein Quick-Up-Pool, dagegen ist er auch meist robuster. Schließlich besteht das freistehende Becken aus einer verzinkten Stahlwand mit einer PVC-Folienauskleidung im Inneren.

Aus diesem Grund hat dieser Pool-Typ meist eine Lebensdauer von mehreren Jahren und er ist sogar winterfest. Außerdem weist ein Stahlwandpool meist ein größeres Fassungsvermögen auf und kommt oftmals mit einem Wasserfilter oder Sandfilteranlage daher. Dieser muss allerdings regelmäßig Instand gehalten werden.

Aktuelle Stahlwandpool-Angebote:

SUMMER fun Rundbecken-Set von Lidl

Die Discounter-Kette bietet in seinem Online-Shop einen Rundbecken für den Garten mit Stahlrahmen an, das leicht montierbar sein soll. Der Stahlwandpool ist in den Maßen 360 x H 90 cm erhältlich und hat ein Gewicht von 44 kg. Außerdem verfügt er über Boden-und Handlaufschienen aus unverrottbarem Hart-PVC. Er wird mit Einhängerfilteranlage und Hochbeckenleiter geliefert. Garantie richtet sich nach der gesetzlichen Gewährleistung. Kostenpunkt: 279 Euro. Einziger Wermutstropfen: Es gibt ihn nur online zu kaufen.

Rundpool "Standard" bei Hagebau

Das freistehende Aufstellbecken weist durch seine verzinkte Stahlwand dem Hersteller zufolge eine sehr hohe Rostbeständigkeit auf und soll so besonders langlebig sein. Die Beckenform ist ebenfalls rund und das dreiteilige Pool-Set wird mit einer Einhänge-Kartuschenfilteranlage sowie einer Sicherheitsleiter geliefert. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und ist in den Maßen 300 x H 90 cm erhältlich. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungen. Kostenpunkt: aktuell 35 Prozent günstiger zum Preis von 179,99 Euro statt 279,99 Euro.

Weitere interessante Pool-Angebote:

Weka-Massivholz-Gartenpool von Tchibo

Der runde Gartenpool aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Blockbohlen macht optisch viel her. Sämtliche Holzbauteile sind aus gehobeltem Nadelholz. Die Maße sind: 325 x H 116 cm. Eine Übersteigleiter und eine Abdeckplane sind inklusive. Die Füllmenge beträgt circa 7,5 Kubikmeter. Zudem verfügt er der Swimmingpool über eine Kompaktfilteranlage. Es gilt eine Garantie-Laufzeit von zwei Jahren auf Elektrik und fünf Jahren auf Holzteile. Zustellung erfolgt nur per Spedition. Kostenpunkt: je 1.599 Euro.

