Aldi im Retrofieber: Kann dieses Markenprodukt im Vintage-Look auch günstig?

Auch diesen Donnerstag erscheint der neue Aldi-Prospekt wieder mit zahlreichen Angeboten. Diesmal schickt der Discounter Kunden auf eine Zeitreise zurück in die 50er-Jahre.

Jede Woche locken Aldi, Lidl, Rewe & Co. ihre Kunden mit saisonalen Schnäppchenangeboten montags und donnerstags in ihre Filialen. Besonders der Aldi Süd-Konzern lässt sich immer wieder Neues einfallen.

Der Prospekt von Aldi Süd für diesen Donnerstag, den 28. Februar 2019, lässt die 50er-Jahre wieder aufleben - der Retro-Style ist 2019 wieder angesagt. Darunter findet sich auch ein Marken-Produkt im Vintage-Look - zum kleinen Preis?

Aldi Süd-Prospekt vom 28. Februar 2019:

In der kommenden Woche stehen alle Zeichen auf "R etro Style: Vintage Look - so schön wie früher". Aber auch wer jetzt endlich die Sommer-Bikinifigur in Angriff nehmen möchte, bekommt beim Discounter eine große Auswahl an Heimtrainern.

Medion Retro-Kühl- und Gefrierkombination

Das freistehende Kombi-Gerät hat ein Fassungsvermögen von insgesamt circa 208 Litern (Kühlteil: circa 164 l, Gefrierteil etwa 44 l). Die Maße (B x T x H) sind 55 x 61,5 x 144 cm und das Gerät wiegt circa 43 kg. Das Markenprodukt im angesagten Retro-Design verfügt über höhenverstellbare Füße und ist in zwei Farben - Creme und Rot - erhältlich. Zudem wird es frei Haus geliefert. Kostenpunkt: je 399 Euro, inklusive Lieferung frei Verwendungssteile.

Vergleicht man allerdings Preise für ähnliche Geräte im Retro-Design, fällt auf, dass es auch günstiger geht. So gibt es bei Hornbach ebenfalls eine Kühl- und Gefrierkombi, die nicht nur im Stil, sondern auch von den Eckdaten der vom Discounter gleicht. Allerdings wird sie dort für nur 340 Euro angeboten.

Laufband

Das No-Name-Produkt von Aldi Süd verspricht einen DC 2 PS Motor im Dauerbetrieb mit einer Geschwindigkeit von circa ein bis 18 km/h. Folgende Funktionen sind inklusive:

Geschwindigkeit (km/h)

Distanz (km)

Zeit

Energieverbrauch

Puls

Neigungswinkelstufe

Der Neig ungswinkel in 18 Stufen ist über den Motor einstellbar (circa zehn Prozent Neigung). Die Maßen sind wie folgt: circa 183,5 x 80,5 x 138,5 cm (aufgestellt) sowie 118 x 80,5 x 152,5 cm (geklappt). Die Lauffläche beträgt etwa 141,5 x 47,5 cm und ist auf zwei Stahlfedern gelagert für ein besonders angenehmes und gelenkschonendes Laufgefühl, wirbt der Discounter. Die Lieferung findet frei Haus statt. Kostenpunkt: je 599 Euro.

Im diversen Tests schnitt das Laufband sehr gut ab. So wurde die große Lauffläche, der starke DC-Motor und die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten des Geräts gelobt. Auch die Möglichkeit, die Runtastic-App-Premium-Mitgliedschaft für einen Monat lang zu testen, kommt gut an. So bewegt sich das Heimtrainings-Gerät in einem guten Mittelfeld, was Preis-Leistung angeht.

Vorschau Aldi Süd-Prospekt vom 07. März 2019:

In der kommenden Woche kommen dafür alle Fans mit grünem Daumen auf ihre Kosten. Dann gibt es bei Aldi Süd allerlei Gerätschaften, um den heimischen Garten wieder auf Trab zu bringen.

Gardenline Teleskop-Baumschere

"Schneidet günstig ab!" - das verspricht der Discounter, da die Baumschere ein komfortables und sicheres Beschneiden der Bäume vom Boden aus garantieren soll. Dank Klingen aus speziell gehärtetem Stahl schneidet das Gerät sauber und verfügt über eine lange Lebensdauer. Erstes wird durch ein innenliegendes Rollensystem ermöglicht, das für kraftvolle Schnitte mit wenig Anstrengung sorgt. Eine separate, abnehmbare Säge ist inklusive. Kostenpunkt: je 49,99 Euro.

Doch hält die Baumschere auch, was sie verspricht? Kundenmeinungen sind da zwiegespalten. Während manche das gute Preis-Leistungsverhältnis loben, gibt es auch diverse Stimmen, die behaupten, dass das Gerät nach nur wenigen Anwendungen kaputt gegangen ist. Hier lohnt es sich also abzuwägen, wie oft man die Schere tatsächlich benutzt oder ob es sinnvoller ist, in ein Markenprodukt zu investieren.

Warmwatcher Heizstrahler Helios (Infrarot)

Der innovative Heizstrahler mit Kohlefaser-Heizröhren für draußen macht nicht nur optisch etwas her, sondern kommt mit allerhand Features daher. So verfügt er über einen Kipp- sowie Überhitzungsschutz sowie eine PIR Economy-Funktion, die mithilfe eines Bewegungsmelders nur heizt, wenn jemand in der Nähe ist, was die laufenden Kosten und den CO2-Verbrauch senkt. Die Basis mit Rollen ist standfest und verfügt überdies über ein Fach zur Kabelaufbewahrung (Outdoorkabel circa 1,9 m). Die Maße lauten (L x B x H): 50 x 50 x 152 cm. Eine wetterfeste Abdeckhaube und eine magnetische Fernbedienung sind inklusive. Kostenpunkt: je 249 Euro.

Das Interessante daran: Auch auf Amazon ist der Helios-Heizstrahler erhältlich. Allerdings nur über Drittanbieter - was den Preis ein Vielfaches teurer macht als das Angebot vom Discounter. Ein weiterer Pluspunkt: Der Heizstrahler wird frei Haus geliefert.

Neuerung beim Aldi Süd-Prospekt: Warum wurde er verändert?

Seit der Kalenderwoche 40 erscheinen die Aldi-Schnäppchenangebote in neuem Gewand. So fällt auf, dass vermehrt Lebensmittel- und Haushaltsmittel in Markenqualität unter dem Motto "Markenkracher zum Aldi Preis" in den Fokus des mehrseitigen Prospekts rücken und diese nun ganz am Anfang platziert werden.

Zuvor musste man sich durch die wechselnden Aktionsangebote zu Mode, Elektronik, Möbeln & Co. auf den ersten Seiten blättern, welche bereits auf dem Prospekt-Cover groß angeteasert wurden. Nun finden Kunden diese erst im zweiten Teil des Prospekts, ab circa Seite 16. "Mit der Überarbeitung möchten wir unseren Kunden einen besseren Überblick über unsere aktuellen Angebote bieten", erklärte jetzt Alexandra Baukrowitz, Managerin im Marketing von Aldi Süd, gegenüber dem Technik-Portal Chip Online.

Ein weiterer Grund, warum der Prospekt nun im neuen Gewand erscheint, ist, dass der Discounter in den vergangenen Jahren immer weiter von seinem Billig-Image abgewichen ist. So produziert er jetzt nicht nur aufwendige und teure TV-Werbespots, sondern bietet nun auch wie Erzkonkurrent Lidl Markenprodukte an. Zudem werden immer mehr Filialen radikal modernisiert. So können Kunden seit kurzem Kaffee aus Automaten vor Ort ziehen oder auch loses Obst und Gemüse kaufen.

Wo früher der Backautomat und Paletten mit Kartons standen, in denen sich die Lebensmittel befanden, gibt es eine riesige Brottheke und aufgeräumte Regale. Chip Online zufolge will Aldi Süd sogar ein eigenes Tankstellennetz errichten. Der neue Prospekt soll dagegen halten - und Kunden zeigen, dass bei Aldi Süd noch immer Lebensmittel zum kleinen Preis im Fokus stehen.

Lesen Sie auch: Revolution in den Lidl-Regalen: Weil die Konkurrenz so erfolgreich damit ist, geht jetzt auch der Discounter neue Wege. Das könnte dem Image von Lidl gut tun.

Wann sind welche Produkte bei Aldi Süd im Angebot?

Unter die jeweils aktuellen Aldi-Angebote fallen Lebensmittel, Bekleidung, Sportgeräte, Outdoor-Gadgets und vieles mehr. Diese Produkte sollen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis und zusätzlich zum Standardsortiment angeboten werden.

Video: Star-Designer Wolfgang Joop entwirft Produkte für Aldi

Wann gibt es immer die Aldi-Angebote?

Der Prospekt erscheint dreimal wöchentlich: Immer montags, donnerstags und samstags erscheinen bei Aldi Süd die neuesten Angebote. Zu jedem neuen Erscheinungstermin gibt es einen Prospekt, der die aktuellen Produkte enthält.

Wie lange ist mein Rückgaberecht bei Aldi?

In den FAQ von Aldi Süd heißt es hierzu: "Lebensmittel können Sie bei uns jederzeit und ohne Kassenbon umtauschen. Für alle anderen Produkte gilt eine zweimonatige Rückgabefrist."

Seit wann gibt es Aldi?

Der Name "Aldi" steht für Albrecht Diskont. Unter diesem Namen gibt es die Supermarkt-Kette seit dem Jahr 1913. Im Jahr 1961 wurde der Discounter in Aldi Süd und Aldi Nord aufgeteilt.

Was ist der Unterschied zwischen Aldi Süd und Aldi Nord?

Aldi Nord und Aldi Süd befinden sich im Besitz von Familienstiftungen. Der offensichtlichste Unterschied ist das Logo der beiden Discounter. Während Aldi Süd um blaue Farbe mit weißer Schrift eine orange-gelbe Umrandung hat, setzt sich das Aldi-Nord-Logo mit blauer Schrift auf weißem Hintergrund und roter Umrandung von seiner Schwesterfirma ab.

Zudem gibt es im Hinblick auf das Sortiment, die Händler sowie die Aktionen und Angebote diverse Unterschiede. Außerdem wird hinsichtlich Modernisierung und zusätzlichen Produkten in den Filialen (wie etwa die Backstation, die es seit 2009 in den Aldi-Süd-Filialen gibt) unterschieden.

Hinweis: Die hier besprochenen Inhalte entsprechen nicht der Meinung der Redaktion oder dienen zu werblichen Zwecken. Die Redaktion erhält keine Gegenleistungen jeglicher Art von den hier genannten Unternehmen.

