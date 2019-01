Fit ins neue Jahr: Unschlagbare Sportangebote bei Aldi Süd?

Auch diesen Donnerstag erscheint der neue Aldi-Prospekt wieder mit zahlreichen Angeboten. Diesmal dreht sich alles um den sportlichen Start ins Jahr.

Jede Woche locken Aldi, Lidl, Rewe & Co. ihre Kunden mit saisonalen Schnäppchenangeboten montags und donnerstags in ihre Filialen. Besonders der Aldi Süd-Konzern lässt sich immer wieder Neues einfallen.

Im Prospekt von Aldi Süd für diesen Donnerstag, den 3. Januar 2019, finden sich wieder viele Angebote. Diesmal gibt es Produkte für Ihre Fitness. Wir verraten Ihnen, ob sich ein echtes Schnäppchen darunter befindet - oder ob Sie diesmal besser verzichten können.

Aldi Süd-Angebote ab 3. Januar 2019 unter der Lupe

Wenn Sie sich für das neue Jahr vorgenommen haben, mehr Sport zu treiben, können Sie sich bei Aldi Süd mit der richtigen Sportkleidung und -Geräten ausstatten. Aber sind die Sportangebote wirklich ein Schnäppchen? Wir verraten es Ihnen.

crane Kugelhantel

Sie wollen nicht gleich eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio abschließen, sondern erstmal in den eigenen vier Wänden trainieren? Dann wären vielleicht die Kugelhanteln von crane was für Sie. Die Hausmarke von Aldi bietet die Hantel mit vier, sechs oder acht Kilogramm. Unabhängig vom Gewicht kosten die Hantel je 9,99 Euro.

Mit den Kugelhanteln sollen Sie gleich mehrere Muskelgruppen bequem zu Hause trainieren können. Die Gewichte verfügen über eine strapazierfähige Kunststoff-Ummantelung sowie vier Gummifüße zum sicheren Abstellen. Zudem erhalten Sie eine Anleitung für das richtige Training. Aldi gibt auf die crane Kugelhantel eine Garantie von drei Jahren.

Vergleichbare Produkte gibt es auch auf Amazon. Dort kosten zum Beispiel die Gorilla Sports Kettlebell mit einem Gewicht von vier Kilogramm 14,90 Euro. Die sechs bzw. acht Kilohantel kosten zwei respektive vier Euro mehr und damit teurer als das Aldi-Produkt.

crane Fitnessmatte

Für Bodenübungen bietet Aldi ab Donnerstag die crane Fitnessmatte an. Die 150 Zentimeter lange und 70 Zentimeter breite Unterlage kommt mit einer Antirutschbeschichtung an der Unterseite und einer Wellenprägung auf der Oberseite.

Auf der ein Zentimeter dicken Fitnessmatte können Sie gleich die Übungen aus der beigelegten Anleitung nachmachen. Die Matte können Sie zu Hause oder unterwegs für Ihre Fitnesseinheiten nutzen. Und nach dem Sport lässt sich die Unterlage einfach abwaschen. Die crane Fitnessmatte gibt es in den Farben Himbeere, Limette, Türkis und Grau für je 4,99 Euro.

Auf Amazon gibt es günstige Fitnessmatten erst ab 5,90 Euro und sind im Vergleich mit dem Aldi-Produkt deutlich dünner. So misst die Maxy Yogamtte zum Beispiel zwar 174 Zentimeter in der Länge, ist dafür aber mit 61 Zentimetern schmaler und deutlicher dünner (0,4 Zentimeter).

Neuerung beim Aldi Süd-Prospekt: Warum wurde er verändert?

Seit der Kalenderwoche 40 erscheinen die Aldi-Schnäppchenangebote in neuem Gewand. So fällt auf, dass vermehrt Lebensmittel- und Haushaltsmittel in Markenqualität unter dem Motto "Markenkracher zum Aldi Preis" in den Fokus des mehrseitigen Prospekts rücken und diese nun ganz am Anfang platziert werden.

Zuvor musste man sich durch die wechselnden Aktionsangebote zu Mode, Elektronik, Möbeln & Co. auf den ersten Seiten blättern, welche bereits auf dem Prospekt-Cover groß angeteasert wurden. Nun finden Kunden diese erst im zweiten Teil des Prospekts, ab circa Seite 16. "Mit der Überarbeitung möchten wir unseren Kunden einen besseren Überblick über unsere aktuellen Angebote bieten", erklärte jetzt Alexandra Baukrowitz, Managerin im Marketing von Aldi Süd, gegenüber dem Technik-Portal Chip Online.

Ein weiterer Grund, warum der Prospekt nun im neuen Gewand erscheint, ist, dass der Discounter in den vergangenen Jahren immer weiter von seinem Billig-Image abgewichen ist. So produziert er jetzt nicht nur aufwendige und teure TV-Werbespots, sondern bietet nun auch wie Erzkonkurrent Lidl Markenprodukte an. Zudem werden immer mehr Filialen radikal modernisiert. So können Kunden seit kurzem Kaffee aus Automaten vor Ort ziehen oder auch loses Obst und Gemüse kaufen.

Wo früher der Backautomat und Paletten mit Kartons standen, in denen sich die Lebensmittel befanden, gibt es eine riesige Brottheke und aufgeräumte Regale. Chip Online zufolge will Aldi Süd sogar ein eigenes Tankstellennetz errichten. Der neue Prospekt soll dagegen halten - und Kunden zeigen, dass bei Aldi Süd noch immer Lebensmittel zum kleinen Preis im Fokus stehen.

Wann sind welche Produkte bei Aldi Süd im Angebot?

Unter die jeweils aktuellen Aldi-Angebote fallen Lebensmittel, Bekleidung, Sportgeräte, Outdoor-Gadgets und vieles mehr. Diese Produkte sollen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis und zusätzlich zum Standardsortiment angeboten werden.

Wann gibt es immer die Aldi-Angebote?

Der Prospekt erscheint dreimal wöchentlich: Immer montags, donnerstags und samstags erscheinen bei Aldi Süd die neuesten Angebote. Zu jedem neuen Erscheinungstermin gibt es einen Prospekt, der die aktuellen Produkte enthält.

Wie lange ist mein Rückgaberecht bei Aldi?

In den FAQ von Aldi Süd heißt es hierzu: "Lebensmittel können Sie bei uns jederzeit und ohne Kassenbon umtauschen. Für alle anderen Produkte gilt eine zweimonatige Rückgabefrist."

Seit wann gibt es Aldi?

Der Name "Aldi" steht für Albrecht Diskont. Unter diesem Namen gibt es die Supermarkt-Kette seit dem Jahr 1913. Im Jahr 1961 wurde der Discounter in Aldi Süd und Aldi Nord aufgeteilt.

Was ist der Unterschied zwischen Aldi Süd und Aldi Nord?

Aldi Nord und Aldi Süd befinden sich im Besitz von Familienstiftungen. Der offensichtlichste Unterschied ist das Logo der beiden Discounter. Während Aldi Süd um blaue Farbe mit weißer Schrift eine orange-gelbe Umrandung hat, setzt sich das Aldi-Nord-Logo mit blauer Schrift auf weißem Hintergrund und roter Umrandung von seiner Schwesterfirma ab.

Zudem gibt es im Hinblick auf das Sortiment, die Händler sowie die Aktionen und Angebote diverse Unterschiede. Außerdem wird hinsichtlich Modernisierung und zusätzlichen Produkten in den Filialen (wie etwa die Backstation, die es seit 2009 in den Aldi-Süd-Filialen gibt) unterschieden.

