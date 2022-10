Wie viel Rente erhalten die Deutschen im Durchschnitt?

Rentendurchschnitt

Nach der Arbeit kommt die Rente – das bedeutet, viele erhalten nur einen Bruchteil des früheren Einkommens. Wie viel das in Deutschland ist, lesen Sie hier.

Ein Leben lang gearbeitet, dann kommt der Übergang in die Rente und das ändert für viele ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt alles. Viele haben dann weitaus weniger Geld zur Verfügung. Das bedeutet, der Lebensstandard, den sie sich im Arbeitsleben aufgebaut haben, kann eventuell nicht gehalten werden. Wie viel Geld deutsche Rentnerinnen und Rentner im Durchschnitt zur Verfügung haben, lesen Sie im Folgenden.

Rente in Deutschland: Die eine Rente gibt es gar nicht

Gesprochen wird viel über die Rente. Aber die eine Rente gibt es in Deutschland gar nicht. Es gibt unterschiedliche Arten der Rente:

Altersrente: Darunter Regelaltersrente, die vorgezogene Altersrente für langjährig und besonders langjährig Versicherte und Altersrente für Menschen mit Behinderung.

Darunter Regelaltersrente, die vorgezogene Altersrente für langjährig und besonders langjährig Versicherte und Altersrente für Menschen mit Behinderung. Erwerbsminderungsrente: Es gibt zwei Unterscheidungen – volle und teilweise Erwerbsminderung.

Es gibt zwei Unterscheidungen – volle und teilweise Erwerbsminderung. Hinterbliebenenrente: Hier wird unterschieden in Witwen- bzw. Witwerrente und Voll- bzw. Halbwaisenrente.

Im Jahr 2020 hat die Deutsche Rentenversicherung rund 829.000 Altersrenten in unterschiedlicher Höhe in Deutschland ausgezahlt. Unterschiede lassen vor allem zwischen dem Geld für Männer und Frauen erkennen und im Ost-West-Vergleich.

Männer alte Bundesländer Frauen West alte Bundesländer Männer neue Bundesländer Frauen neue Bundesländer durchschnittliche Rente 1.182 Euro 774 Euro 1.123 Euro 1.058 Euro

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Aktuelle Daten 2022, Stand: 11. November 2021

Der höhere Rentensatz der Frauen in den neuen Bundesländern begründet sich damit, dass diese meist in Vollzeitbeschäftigung gearbeitet haben. Im Gegensatz zu den Frauen in den alten Bundesländern, die oft Teilzeitbeschäftigungen nachgingen, wie das Portal Steuertipps informiert.

+ Die durchschnittliche Standardrente ist für viele schwer zu erreichen. © imageBROKER/Jan Tepass/Imago

Rente in Deutschland: Das erhalten Rentner im Durchschnitt seit 01. Juli 2021

Rentnerstatus Insgesamt Männer Frauen Alle Rentner 21.223.972 9.062.619 12.161.353 Rente (nach Abzug Kranken- und Pflegeversicherung) 1.089 Euro 1.208 Euro 1.001 Euro Einzelrentner 17.096.727 8.460.166 8.636.561 Rente (nach Abzug Kranken- und Pflegeversicherung) 988 Euro 1.179 Euro 801 Euro

Die Standardrente in Deutschland: Rentner im Westen erhalten 1.583,55 Euro

Wie Steuertipps klarstellt, ist die Standardrente in Deutschland eine fiktive Beschreibung, die anzeigt, wie viel Rente Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach 45 Jahren Durchschnittsgehalt erhalten. Diese beträgt im Zeitraum von 1.7.2020 bis 30.6.2022 1.538,55,- € im Westen.

Berechnung der Standardrente für die alten Bundesländer Rentenwert (West) in Euro × 45 Jahre Arbeitszeit | 34,19 × 45 ergibt 1.538,55 Euro.

In den neuen Bundesländern ist der Rentenwert etwas geringer.

Achtung: Anhand dieser Zahlen wird lediglich das Rentenniveau ermittelt. Ihre Altersrente setzt sich aus Ihrem tatsächlichen Verdienst und Ihren Beitragsjahren zusammen. Damit ist es möglich, dass Ihre errechnete Leistung von dem Wert, der hier angegeben ist, abweicht.

Rente in Deutschland – Durchschnittsgehalt und 45 Arbeitsjahre

Am 01.01.2022 Am 01.07.2022 brutto in Euro brutto in Euro alte Bundesländer 1.538,55 1.620,90 neue Bundesländer 1.506,15 1.598,40

45 Beitragsjahre erreichen immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch wenn das Gehalt regelmäßig unter dem Durchschnittsgehalt liegt, können die Angaben oben von der tatsächlichen Rente abweichen. Das liegt bei Frauen unter anderem daran, dass sie sich um Kinder kümmern. Allgemein können 45 Beitragsjahre allerdings schwierig sein, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen eines Studiums erst verhältnismäßig spät ins Arbeitsleben starten.

Frauen in alten Bundesländern kommen im Schnitt auf 28,59 Beitragsjahre

Beitragsjahre im Durschnitt alte Bundesländer neue Bundesländer Männer 40,68 Jahre 44,39 Jahre Frauen 28,59 Jahre 41,63 Jahre

Quelle: Rentenversicherung in Zahlen 2022. Durchschnittliche Beitragsjahre laut Deutscher Rentenversicherung

Diese Ergebnisse zeigen, dass vor allem für Menschen in den alten Bundesländern es schwer haben, auf 45 Beitragsjahre zu kommen. Damit sind die Errechnungen für viele angehende Rentnerinnen und Rentner nicht realistisch für die individuellen Gegebenheiten.

© imageBROKER/Jan Tepass/Imago